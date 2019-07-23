Российский боксер Максим Дадашев скончался в США в результате травм, полученных во время боя, состоявшегося в ночь на 20 июля. Об этом ТАСС во вторник сообщили в команде спортсмена.

с чего всё началось

Российский боксер Максим Дадашев, который 20 июля был госпитализирован после боя с отеком мозга, скончался в больнице. Об этом во вторник, 23 июля, сообщили ТАСС в команде спортсмена.

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