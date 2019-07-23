Единоборства

Боксер Максим Дадашев скончался в больницеИзвестия 10:59

Российский боксер Максим Дадашев, который 20 июля был госпитализирован после боя с отеком мозга, скончался в больнице. Об этом во вторник, 23 июля, сообщили ТАСС в команде спортсмена.
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с чего всё началось

Российский боксер Максим Дадашев умер в США

Российский боксер Максим Дадашев скончался в США в результате травм, полученных во время боя, состоявшегося в ночь на 20 июля. Об этом ТАСС во вторник сообщили в команде спортсмена.
ТАСС10:57

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Видео с боя, в котором Максим Дадашев получил смертельную травму

Советский спорт15:43

28-летний боксер из России умер в больнице. Почему это произошло

Матч ТВ16:27

Последний бой. Российский боксер Дадашев скончался в США после поединка

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«Надо было зарабатывать». Боксер Дадашев уже был в реанимации, но продолжал выступать

Sport24.ru16:30

В США скончался российский боксёр Максим Дадашев

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Дадашев отказывался сдаваться в роковом бою. Видео обращения тренера

Чемпионат13:40

Промоутер Дадашева опечален преждевременной смертью спортсмена

Спорт-Экспресс15:59
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В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
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Нидерландцы проигрывали в счете 1:2 на 80-й минуте встречи, но сумели выдать огненную концовку.
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В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.
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Южная Корея пригрозила России жесткими мерами

Власти Южной Кореи пообещали России более жесткие меры, если ее самолеты вновь нарушат воздушное пространство страны.
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В Росстате объяснили резкий рост числа мигрантов в России в начале 2019 года.
Обновлено в 11:45
Политика

МВД Украины направило спецназ в оккупированную часть ДНР из-за митинга

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Володин потребовал от президента Грузии извиниться за хамство

Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
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Девочка погибла во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае

В Хабаровском крае при пожаре в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» погибла девочка.
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Происшествия

В Португалии около 40 человек пострадали от природных пожаров

По меньшей мере 39 человек пострадали в результате природных пожаров в центральной части Португалии.
Обновлено в 05:26
Футбол

Безбородов назначен на дерби ЦСКА — «Локомотив»

Центральный матч тура между ЦСКА и «Локомотивом» доверили бригаде Владислава Безбородова из Санкт-Петербурга.
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Музыка

Кристина Агилера упала с лестницы во время концерта в Санкт-Петербурге

Выступление началось с небольшого форс-мажора: запев первую композицию Bionic, певица оступилась и упала, сходя с лестницы на сцену.
Обновлено в 02:41
Происшествия

Задержаны «заминировавшие» кортеж Путина

В Екатеринбурге 10 июля были задержаны два человека, которые положили муляж бомбы на пути следования кортежа президента России Владимира Путина, посетившего город накануне.
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Политика

ЦИК Украины обработал более 90 процентов бюллетеней по выборам в Раду

После обработки 92,86 процента бюллетеней партия президента страны Владимира Зеленского "Слуга народа" получает по одномандатным округам 43,12 процента поддержки, тем самым подтверждая свое лидерство с большим отрывом.
Обновлено в 02:33
Политика

Украина выставила ядерные комплексы на границе с Россией

На границе между Украиной, Россией и Молдавией разместили современные комплексы радиоактивного и ядерного контроля.
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В Петербурге проходит акция памяти убитой активистки Елены Григорьевой

Обновлено в 13:19
Политика

США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива

В США заявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива. Она будет составлена из всех стран мира.
Обновлено в 09:44
Происшествия

Северная Корея захватила российское судно

Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.
Обновлено в 14:42
Армия и оружие

В посольстве РФ призвали Лондон отказаться от услуг «Белых касок»

Отказаться от использования неправительственной организации "Белые каски" в качестве источника информации о событиях в Сирии призвало посольство РФ в Лондоне власти Великобритании.
Обновлено в 15:38
Шоу-бизнес

Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео

Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено в 13:33
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«Ньюкасл» побил собственный трансферный рекорд

Предыдущий рекорд был поставлен в августе 2005 года, когда Ньюкасл приобрел у Реала Майкла Оуэна за 25 миллионов евро.
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Житель Кубани посадил на цепь десятилетнего сына

По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.
Обновлено вчера в 12:46
Политика

Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании

Как ожидается, 24 июля, после последней для Мэй сессии ответов на вопросы парламентариев в парламенте, королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство.
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Соловьев и Навальный несколько часов ругались в Twitter о ВНЖ в Италии

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Опубликован список песен, которые россияне ищут чаще всего

Популярный сервис Shazam озвучил список из 10 музыкальных композиций, которые пользователи в России искали чаще всего за первые 6 месяцев этого года.
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Врачи предотвратили ампутацию левой руки жестоко избитой в Ингушетии девочки.
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Государственное бюро расследований вызвало Кличко на допрос

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало мэра Киева Виталия Кличко на допрос.
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Максим Каибханович Дадашев
Российский боксёр
Российский боксёр, призёр чемпионатов России, участник Европейских игр 2015 года, мастер спорта России международного класса. Окончил Балтийский государственный технический университет «Военмех» имени Д. Ф. Устинова.
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