Единоборства

Боксер Ломаченко объединил два титула чемпиона мира в легком весе
ТАСС
00:36

В прошлом бою, победив венесуэльца Хорхе Линареса, украинец стал чемпионом мира в третьей весовой категории, до этого завоевав титул чемпиона мира в весах до 57,15 кг и до 58,96 кг.
ТАСС00:36

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Василий Ломаченко стал чемпионом мира по версиям WBA и WBO в легком весе

Матч ТВ00:55

Ломаченко победил Педрасу по очкам

Газета.Ru00:48

Ломаченко был прав, уклонившись от боя с Гарсией

Советский спорт01:36

Василий Ломаченко: «Возможно, в следующем году выйду на ринг против Майки Гарсии»

Спорт-Экспресс02:28

Украинский боксер Ломаченко победил Педрасу и завоевал еще один чемпионский пояс

Телеканал 360°00:40

Василий Ломаченко победил Хосе Педрасу решением судей 8 декабря

Чемпионат04:45

Ломаченко победил Педрасу и завоевал второй титул в легком весе

Sports.ruвчера в 23:00
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Единоборства

Холлоуэй победил Ортегу в чемпионском поединке UFC

Обновлено в 04:47
Единоборства

Келл Брук одержал победу над Майклом Зерафой

32-летний экс-чемпион мира в полусреднем весе Келл Брук победил австралийца Майкла Зерафу 8 декабря в своем родном Шеффилде (Великобритания) с комфортным счетом 119-109, 118-110 и 117-111, но выглядел при этом не слишком убедительно, и ему пришлось потрудиться, чтобы достичь победы в отборочном поединке по версии WBA в первом среднем весе.
Обновлено в 01:23
Единоборства

Сергей Ковалев проведет реванш с Элейдером Альваресом

Бывший чемпион мира по версиям WBA Super, WBO и IBF Сергей Ковалев проведет реванш против действующего чемпиона по версии WBO Элейдера Альвареса.
Обновлено в 03:11
Единоборства

Организация ACA проведет 12 турниров по ММА в 2019 году

Организация по проведению боев смешанных единоборств (ММА) Absolut Championship Akhmat (ACA) запланировала проведение 12 турниров в 2019 году.
Обновлено в 03:23
Единоборства

Сесилия Брекхус защитила звание абсолютной чемпионки мира

Сесилия Брекхус защитила звание абсолютной чемпионки мира, победив Александру Магдзяк Лопес единогласным решением судей.
Обновлено в 00:46
Единоборства

Пензенские дзюдоисты завоевали награды в Рязани и Ульяновске

Юные пензенские спортсмены завоевали медали различного достоинства на соревнованиях в Рязани и Ульяновске.
Обновлено в 04:35
Единоборства

В Улан-Удэ завершился чемпионат по тайскому боксу

На прошлой неделе в Улан-Удэ завершился III открытый чемпионат и первенство по тайскому боксу На ринг вышли 160 юных и взрослых тайбоксеров из Улан-Удэ, республики, Иркутской области, Забайкальского края и Монголии, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
Обновлено в 03:51
Единоборства

В Казани стартовал чемпионат России по борьбе корэш

Обновлено в 03:21
Единоборства

Арум надеется организовать поединок Кроуфорда с Ханом

Надеюсь, что нам удастся заключить сделку с Амиром Ханом и организовать бой по системе pay-per-view.
Обновлено вчера в 15:43
Единоборства

Пензенский инженер выиграл 100 тысяч в бою

Согласно условиям проведения боксерского турнира, пензенский инженер стал обладателем денежного приза в 100 тысяч рублей.
Обновлено в 04:42
Единоборства

Трудный бой: узбекский боксер в Лас-Вегасе одержал победу по очкам

Профессиональный боксер из Узбекистана Санжар Рахмонов провел очередной бой в Лас-Вегасе, на этот раз его соперником был американец Джонатан Стил, сообщает Национальный олимпийский комитет.
Обновлено вчера в 01:55
Единоборства

Боксёр из Екатеринбурга одолел филиппинца и защитил чемпионский пояс

Акжол Сулайманбек Уулу во второй раз в карьере защитил титул чемпиона WBA Asia.
Обновлено в 02:18
Единоборства

Онищенко занял третье место на турнире в Санкт-Петербурге

Тульский боксёр Иван Онищенко стал бронзовым призёром крупных Всероссийских соревнований среди юниоров на Кубок Николая Никифорова-Денисова в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 08:15
Единоборства

Дональда Трампа пригласили на бой Канело-Филдинг

Стриминговый сервис DAZN опубликовал в соцсетях открытое письмо, в котором пригласил президента США Дональда Трампа и его недавно избранного мексиканского коллегу Лопеса Обрадора посетить поединок между Саулем «Канело» Альваресом и Рокки Филдингом, который пройдет 15 декабря в нью-йоркском «Мэдисон Сквер Гарден».
Обновлено 07 декабря в 12:51
Единоборства

Константин Серебренников: «В России пока не научились зарабатывать на грандиозных мероприятиях в области единоборств»

Пока не научились зарабатывать в нашей стране на грандиозных мероприятиях в области единоборств.
Обновлено вчера в 14:08
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Василий Анатольевич Ломаченко
Украинский боксёр
Украинский боксёр-профессионал, двукратный Олимпийский чемпион 2008 и 2012 годов, двукратный чемпион мира 2009 и 2011 годов, чемпион Европы 2008 года, чемпион мира среди юниоров 2006 года, чемпион Европы среди кадетов 2004 года, многократный чемпион Украины, обладатель Кубка Вэла Баркера, заслуженный мастер спорта Украины. Наиболее титулованный боксер независимой Украины. Считается одним из самых сильных и техничных боксёров за всю историю любительского бокса. На любительском ринге спорно проиграл только один бой в финале чемпионата мира 2007 года - Альберту Селимову, но сумел взять реванш дважды, первый раз на Олимпийских играх в 2008 году, а второй раз в полупрофессиональной лиге WSB в 2013 году.
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Хосе Педраса Гонсалес
Пуэрториканский боксёр
Пуэрто-риканский боксёр-профессионал, выступающий во 2-й полулёгкой и лёгкой весовых категориях. Чемпион мира по версии IBF во втором полулёгком весе, и по версии WBO в лёгком весе.
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