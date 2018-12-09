В прошлом бою, победив венесуэльца Хорхе Линареса, украинец стал чемпионом мира в третьей весовой категории, до этого завоевав титул чемпиона мира в весах до 57,15 кг и до 58,96 кг.

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