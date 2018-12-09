Единоборства
Боксер Ломаченко объединил два титула чемпиона мира в легком весе
Боксер Ломаченко объединил два титула чемпиона мира в легком весеТАСС00:36
В прошлом бою, победив венесуэльца Хорхе Линареса, украинец стал чемпионом мира в третьей весовой категории, до этого завоевав титул чемпиона мира в весах до 57,15 кг и до 58,96 кг.
ТАСС00:36
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Единоборства
Холлоуэй победил Ортегу в чемпионском поединке UFC
Обновлено в 04:47
Единоборства
Келл Брук одержал победу над Майклом Зерафой
32-летний экс-чемпион мира в полусреднем весе Келл Брук победил австралийца Майкла Зерафу 8 декабря в своем родном Шеффилде (Великобритания) с комфортным счетом 119-109, 118-110 и 117-111, но выглядел при этом не слишком убедительно, и ему пришлось потрудиться, чтобы достичь победы в отборочном поединке по версии WBA в первом среднем весе.
Обновлено в 01:23
Единоборства
Сергей Ковалев проведет реванш с Элейдером Альваресом
Бывший чемпион мира по версиям WBA Super, WBO и IBF Сергей Ковалев проведет реванш против действующего чемпиона по версии WBO Элейдера Альвареса.
Обновлено в 03:11
Единоборства
Организация ACA проведет 12 турниров по ММА в 2019 году
Организация по проведению боев смешанных единоборств (ММА) Absolut Championship Akhmat (ACA) запланировала проведение 12 турниров в 2019 году.
Обновлено в 03:23
Единоборства
Сесилия Брекхус защитила звание абсолютной чемпионки мира
Сесилия Брекхус защитила звание абсолютной чемпионки мира, победив Александру Магдзяк Лопес единогласным решением судей.
Обновлено в 00:46
Единоборства
Пензенские дзюдоисты завоевали награды в Рязани и Ульяновске
Юные пензенские спортсмены завоевали медали различного достоинства на соревнованиях в Рязани и Ульяновске.
Обновлено в 04:35
Единоборства
В Улан-Удэ завершился чемпионат по тайскому боксу
На прошлой неделе в Улан-Удэ завершился III открытый чемпионат и первенство по тайскому боксу На ринг вышли 160 юных и взрослых тайбоксеров из Улан-Удэ, республики, Иркутской области, Забайкальского края и Монголии, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
Обновлено в 03:51
Единоборства
В Казани стартовал чемпионат России по борьбе корэш
Обновлено в 03:21
Единоборства
Арум надеется организовать поединок Кроуфорда с Ханом
Надеюсь, что нам удастся заключить сделку с Амиром Ханом и организовать бой по системе pay-per-view.
Обновлено вчера в 15:43
Единоборства
Пензенский инженер выиграл 100 тысяч в бою
Согласно условиям проведения боксерского турнира, пензенский инженер стал обладателем денежного приза в 100 тысяч рублей.
Обновлено в 04:42
Единоборства
Трудный бой: узбекский боксер в Лас-Вегасе одержал победу по очкам
Профессиональный боксер из Узбекистана Санжар Рахмонов провел очередной бой в Лас-Вегасе, на этот раз его соперником был американец Джонатан Стил, сообщает Национальный олимпийский комитет.
Обновлено вчера в 01:55
Единоборства
Боксёр из Екатеринбурга одолел филиппинца и защитил чемпионский пояс
Акжол Сулайманбек Уулу во второй раз в карьере защитил титул чемпиона WBA Asia.
Обновлено в 02:18
Единоборства
Онищенко занял третье место на турнире в Санкт-Петербурге
Тульский боксёр Иван Онищенко стал бронзовым призёром крупных Всероссийских соревнований среди юниоров на Кубок Николая Никифорова-Денисова в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 08:15
Единоборства
Дональда Трампа пригласили на бой Канело-Филдинг
Стриминговый сервис DAZN опубликовал в соцсетях открытое письмо, в котором пригласил президента США Дональда Трампа и его недавно избранного мексиканского коллегу Лопеса Обрадора посетить поединок между Саулем «Канело» Альваресом и Рокки Филдингом, который пройдет 15 декабря в нью-йоркском «Мэдисон Сквер Гарден».
Обновлено 07 декабря в 12:51
Единоборства
Константин Серебренников: «В России пока не научились зарабатывать на грандиозных мероприятиях в области единоборств»
Пока не научились зарабатывать в нашей стране на грандиозных мероприятиях в области единоборств.
Обновлено вчера в 14:08