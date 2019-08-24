Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мираLenta.ru вчера в 15:40
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Поединок прошел в Челябинске и продлился 11 раундов.
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