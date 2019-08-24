Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мираLenta.ru вчера в 15:40
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Поединок прошел в Челябинске и продлился 11 раундов.
Читать в источнике
Оценить105
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 08:08, Ашберн
Политика
AFP узнало позицию лидеров G7 по вопросу возвращения России
Обновлено в 04:50
Политика
Порошенко призвал Киев напомнить Европе об «угрозе» России
Экс-президент Украины Петр Порошенко обратился к нынешнем властям страны с призывом напомнить о «российской угрозе» мировым лидерам в ходе встречи в Польше, запланированной на 1 сентября.
Обновлено вчера в 22:32
Культура
Канада победила в мировом чемпионате фейерверков
Команда пиротехников из Канады стала победителем мирового чемпионата фейерверков, который завершился в Калининграде.
Обновлено в 06:27
Происшествия
В Тюмени врачи отказались принимать пациентку с отеком легких
По информации региональных СМИ, врачи больницы Водников в Тюмени не захотели принимать пациентку с отеком Квинке из-за того, что до конца их дежурства оставалось несколько минут.
Обновлено в 07:33
Единоборства
Сергей Харитонов нокаутировал Мэтта Митриона
В главном поединке турнира Bellator 225, который прошел в США, российский боец ММА Сергей Харитонов отправил в нокаут американца Мэтта Митриона.
Обновлено в 00:26
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве
Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова показала, как кормит младшего сына грудью
В декабре прошлого года у Дарьи Мельниковой родился второй сын, чьё имя стало известно лишь недавно - его назвали Марком.
Обновлено в 04:00
Политика
В США признали российский пулемет лучшим в мире
Обновлено в 00:44
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 15:57
Экономика
Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги
Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.
Обновлено 23 августа в 15:42
Политика
Запись оскорбившей иркутян чиновницы признали монтажом
Обновлено в 06:37
Здоровье
Для печени сладкое может быть опаснее алкоголя
Жировую болезнь печени вызывает злоупотребление сладким. Об этом сообщает портал «Рамблер/доктор».
Обновлено в 04:53
Здоровье
Медики озвучили первые симптомы смертельно опасного тромба
Обновлено в 04:28
Политика
Две китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич»
Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сделку по покупке более 50% акций единственного на Украине производителя авиационных двигателей "Мотор Сич".
Обновлено в 06:41
Авто
Chevy Ponderosa от фирмы Rtech получил новую жизнь
Установлены поршни Mahle, новый распредвал, дизельный коллектор BD, модернизированный турбонагнетатель и 4-дюймовая выхлопная система Flowmaster.
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия
Автомобильный мост обвалился в Харькове
Возле Харьковской окружной дороги обвалился автомобильный мост.
Обновлено в 06:31
Хоккей
«Сибирь» обыграла «Куньлунь РС» на Мемориале Ромазана в Магнитогорске
Матч завершился со счётом 2:1 "Сибирь" одержала победу над "Куньлунь Ред Стар" в заключительный день магнитогорского Мемориала Ромазана 25 августа, сообщают в пресс-службе новосибирского клуба.
Обновлено в 07:39
Культура
Жена актера Петра Мамонова рассказала о его состоянии после инфаркта
Актеру и музыканту Петру Мамонову, госпитализированному с инфарктом, стало лучше.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено 23 августа в 07:17
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Чувашии
В Шемуршинском районе Республики Чувашия в автоаварии погибло пять человек, ещё несколько пострадали.
Обновлено вчера в 19:02
Происшествия
NASA сообщило о первом преступлении в космосе
Обновлено вчера в 15:50
Здоровье
Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы
Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Кино
Вышел тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие»
Netflix опубликовал тизер фильма El Camino: A Breaking Bad Movie, снятого в качестве продолжения сериала "Во все тяжкие".
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
Трамп заявил о готовности провести еще одну встречу с Ким Чен Ыном
Американский президент Дональд Трамп заявил, что может провести еще одну встречу с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.
Обновлено в 07:13
Гаджеты
Huawei готовит к выпуску компактный флагман Honor
В сети появились свидетельства о подготовке в выпуску нового представителя флагманской серии смартфонов Honor 20.
Обновлено в 06:37
Авто
LADA Vesta получила долгожданные ограничители дверей
АвтоВАЗ оснастил автомобили LADA Vesta новыми ограничителями дверей в рамках промежуточного обновления.
Обновлено вчера в 10:44