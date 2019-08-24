Единоборства
Сергей Ковалев нокаутировал Энтони ЯрдаAllboxing.ru вчера в 15:46
Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев сегодня в Челябинске успешно защитил свой титул, одержав досрочную победу над Энтони Ярдом. После относительно равных начальных раундов Ковалев захватил инициативу и вплоть до седьмого раунда контролировал ход поединка.
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