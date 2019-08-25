Единоборства
Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO, нокаутировав ЯрдаВести.Ru 15:50
Российский боксер, чемпионат мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Сергей Ковалев успешно защитил свой титул, победив британца Энтони Ярда.
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