Единоборства

Александр Гвоздик нокаутировал Стивенсона и стал чемпионом мира WBC
Akboxing.ru
07:11

Александр Гвоздик нокаутировал Стивенсона и стал чемпионом мира WBC В канадском Квебеке прошел бой за титул чемпиона мира WBC в полутяжелом весе между обладателем титула 41-летним Адонисом Стивенсоном и претендентом, 31-летним украинским боксером Александром Гвоздиком.
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Гвоздик завоевал титул чемпиона WBC, нокаутировав Стивенсона

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Канадский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжёлой весовой категории. Чемпион мира полутяжёлом весе по версиям WBC и The Ring. Линейный чемпион в полутяжелом весе. Боксёр года по версии журнала «The Ring». Лучший боксер Канады среди любителей.
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