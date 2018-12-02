Единоборства
Александр Гвоздик нокаутировал Стивенсона и стал чемпионом мира WBC
Александр Гвоздик нокаутировал Стивенсона и стал чемпионом мира WBCAkboxing.ru07:11
Александр Гвоздик нокаутировал Стивенсона и стал чемпионом мира WBC В канадском Квебеке прошел бой за титул чемпиона мира WBC в полутяжелом весе между обладателем титула 41-летним Адонисом Стивенсоном и претендентом, 31-летним украинским боксером Александром Гвоздиком.
Akboxing.ru07:11
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Советский спорт02:32
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 11:38, Ашберн
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