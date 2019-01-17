Футбол
Боксер Флойд Мейвезер решил посетить раздевалку команды «Ювентус»Версия.Инфо 02:09
Флойд Мейвезер, который является известным боксером, принял решение посетить раздевалку команды «Ювентус» после того, как игроки одержали победу в Суперкубке Италии. 16 января состоялся матч, в котором команда «Ювентус» с небольшим результатом победила «Милан».
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Мэйвезер посетил раздевалку «Ювентуса» после победы команды в Суперкубке Италии
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