Единоборства
Боксер-тяжеловес Энди Руиз отобрал у Энтони Джошуа все его титулыВести.Ru вчера в 23:20
В нью-йоркском "Мэдисон Сквер Гардене" завершился вечер профессионального бокса, главным боем которого стал чемпионский поединок британского тяжеловеса Энтони Джошуа против мексиканца Энди Руиза. На кону стояли четыре титула англичанина, и он их потерял.
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