Единоборства

Боксер-тяжеловес Энди Руиз отобрал у Энтони Джошуа все его титулыВести.Ru вчера в 23:20

В нью-йоркском "Мэдисон Сквер Гардене" завершился вечер профессионального бокса, главным боем которого стал чемпионский поединок британского тяжеловеса Энтони Джошуа против мексиканца Энди Руиза. На кону стояли четыре титула англичанина, и он их потерял.
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Сенсационная победа Руиса над Джошуа. Видео

Спорт-Экспресс00:00

Чежия о бое за титул чемпиона мира: таких боев еще у меня не было

Sputnik Абхазия31 мая в 05:32

Энди Руис нокаутировал Энтони Джошуа и стал первым мексиканским чемпионом мира

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Энди Руис досрочно победил Энтони Джошуа

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Энтони Джошуа — Энди Руис: прогноз Романа Мазурова на бой в супертяжёлом весе

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Энди Руис нокаутировал Энтони Джошуа и стал чемпионом мира по четырем версиям

Sports.ruвчера в 13:34

Руис-младший сенсационно победил Джошуа

Газета.Ruвчера в 23:45
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Происшествия

На заводе «Кристалл» в Дзержинске прогремел взрыв

Обновлено вчера в 05:37
Общество

Рекордная группа спортсменов переплыла через Керченский пролив

Рекордная группа из российских и иностранных спортсменов переплыла через Керченский пролив, финишировав в районе крепости Ени-Кале в Крыму, сообщила РИА Новости представитель организаторов мероприятия Дарья Архипова.
Обновлено вчера в 05:43
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Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность

«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено вчера в 11:53
Футбол

Болельщица в купальнике выбежала на поле во время финала ЛЧ

Во время финального матча Лиги чемпионов между английскими клубами «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур» на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде выбежала болельщица.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
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Гала-концерт кинофестиваля посвятили Дню защиты детей

Обновлено вчера в 19:44
Происшествия

Бразильского футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

Обновлено вчера в 22:18
Шоу-бизнес

Стоцкая заявила, что до сих пор влюблена в Киркорова

Стоцкая призналась, что была сильно влюблена в артиста, но очень уважала Аллу Пугачеву, которая в тот момент была его женой.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия

Женщина и трое детей погибли при пожаре на даче в Хабаровском крае

Обновлено вчера в 20:39
Политика

В Пентагоне заявили о тесных связях Huawei с правительством Китая

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил о тесных связях корпорации Huawei с правительством Китая.
Обновлено 31 мая в 22:24
Происшествия

Власти сообщили о последствиях взрывов на заводе в Дзержинске

Обновлено вчера в 18:57
Здоровье

Ученые установили необходимое для долгой жизни время отдыха

Обновлено вчера в 22:18
Здоровье

Медики назвали три основные причины развития рака легких

Британские медики перечислили три основные причины, вызывающие развитие рака легких.
Обновлено вчера в 11:56
Футбол

В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса

В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:05
Авто

Какие новые модели автомобилей появятся в России летом

Летом этого года в России стартуют продажи одиннадцати новых автомобилей.
Обновлено вчера в 10:47
Футбол

Бывший эксперт УЕФА оценил эпизод с пенальти в финале ЛЧ

На первых секундах матча "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" главный арбитр встречи Дамир Скомина назначил пенальти после того, как мяч от Садио Мане угодил в руку Мусса Сиссоко.
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Происшествия

Одноэтажное здание горит в центре Москвы

Обновлено вчера в 20:05
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Обновлено 31 мая в 15:55
Происшествия

Английского фаната арестовали за мастурбацию в центре Мадрида

Британского болельщика задержали за мастурбацию в центре Мадрида, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:25
Армия и оружие

При ракетном обстреле в Сирии погибли люди

Обновлено вчера в 22:44
Армия и оружие

Китайские СМИ рассказали о «самой страшной ракете» России

Китайское издание Sohu выпустило статью о «самой страшной в мире» российской ракете, которая в ближайшем будущем будет поставлена на вооружение.
Обновлено 31 мая в 15:07
Спорт

Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 в Токио

Россия может столкнуться с возможным отстранением от Олимпийских игр 2020 года в Токио на фоне нового допингового скандала.
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия

Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
Обновлено вчера в 03:56
Кино

Серебренников собирается начать съемки нового фильма зимой

Обновлено вчера в 23:49
Футбол

Гол Комличенко вывел «Младу Болеслав» в Лигу Европы

Игра завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 12-й минуте забил российский нападающий Николай Комличенко.
Обновлено вчера в 12:22
Авто

Porsche 911 Speedster приспособили под буксировку прицепа

Производство Porsche 911 Carrera 3.2 Speedster продолжалось с января по июль 1989 года, в результате чего было выпущено всего 2104 автомобиля.
Обновлено вчера в 07:50
Финансы

Аэропорт Домодедово получил убыток впервые за долгое время

У Домодедово на 5,6% возросла выручка до 42,9 млрд руб, на 8% — операционные расходы до 32,3 руб. Операционная прибыль составила 10,5 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA выросло с 2,49 на конец 2017 года до 3,76 на конец 2018-го.
Обновлено 31 мая в 18:47
Экономика

В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии

При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.
Обновлено 31 мая в 04:31
Происшествия

В Адыгее пассажирский поезд врезался в грузовик

В Адыгее пассажирский поезд столкнулся с грузовым КамАЗом. Об этом сообщили "РГ" в МЧС республики.
Обновлено вчера в 09:53
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева перестала скрывать лицо дочери

Звезда привыкла прятать лицо малышки за смайликами, но спортсмен не стал скрывать дочку. Кудрявцева решила поддержать инициативу мужа.
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Энтони Джошуа
Британский боксёр
Непобеждённый британский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории. Олимпийский чемпион ХХХ Олимпийских игр в весовой категории свыше 91 кг. Самый перспективный боксёр года по версии авторитетного журнала «The Ring». Чемпион мира по версии IBF, WBA, WBO, IBO в тяжёлом весе. Награждён орденом Британской империи.
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Энди Руис
Мексиканский боксёр
Мексиканский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории. Чемпион Северной Америки по версии NABF.
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