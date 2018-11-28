Футбол

Боккетти вернулся в общую группу «Спартака» перед игрой с «Рапидом»
Советский спорт
12:16

Спартак — Рапид
завтра
в 10:50
Лига Европы, Групповой этап
Москва, Стадион «Спартак»
В общей группе занимался защитник Сальваторе Боккетти, который вчера тренировался по индивидуальной программе из-за небольшого растяжения мышц бедра. Полузащитники Фернандо, дисквалифицированный на матч Лиги Европы, и травмированный Роман Еременко работали в зале под руководством физиотерапевтов.
Советский спорт12:16

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Боккетти вернулся в общую группу «Спартака» перед игрой с «Рапидом»

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Боккетти вернулся в общую группу «Спартака»

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Боккетти вернулся в общую группу за день до матча «Спартак» — «Рапид»

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Защитник «Спартака» Боккетти тренировался по индивидуальной программе

РИА Новостивчера в 06:25
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