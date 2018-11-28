В общей группе занимался защитник Сальваторе Боккетти, который вчера тренировался по индивидуальной программе из-за небольшого растяжения мышц бедра. Полузащитники Фернандо, дисквалифицированный на матч Лиги Европы, и травмированный Роман Еременко работали в зале под руководством физиотерапевтов.

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