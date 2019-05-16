Футбол
Боккетти вернулся в общую группу «Спартака»Советский спорт 08:55
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
Защитник Спартака Сальваторе Боккетти вернулся в общую группу и в четверг тренировался наравне со всеми, сообщает официальный сайт клуба.
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