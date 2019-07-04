Футбол
Боккетти согласовал контракт с «Вероной»Sports.ru 01:28
Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти может вернуться в Серию А. 32-летний итальянец договорился о личном соглашении с «Вероной», новичком турнира. Ожидается, что сегодня Боккетти попытается расторгнуть с красно-белыми контракт, рассчитанный еще на год.
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Крупный пожар на складе в Краснодаре произошёл утром 4 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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Средняя стоимость готового бизнеса за год упала на 8%
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал переговоры Путина и Зеленского потенциально возможными, отметив, что пока отношение украинского лидера к решению наиболее актуальных проблем остается Москве неизвестным.
Обновлено в 02:14
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В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
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