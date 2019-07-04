Футбол

«Верона» согласовала условия с защитником «Спартака» БоккеттиМосковский Комсомолец 05:44

Журналист Джанлука Ди Марцио сообщил на своем сайте, что итальянский клуб "Верона" согласовал с 32-летним защитником московского "Спартака" Сальваторе Боккетти условия.
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Soccer.ruвчера в 20:19

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В сети появилось видео момента взрыва во время праздничного салюта в Минске в День независимости, в результате которого погибла женщина.
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Какие профессии останутся запрещенными для женщин В новом документе Минтруд определил 21 блок производств и работ, на которых будет ограничен труд женщин.
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Грузинский регбист высказался о своем отстранении в России

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Итальянский футболист, центральный защитник. Выступал за сборную Италии.
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