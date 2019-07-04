Футбол
«Верона» согласовала условия с защитником «Спартака» БоккеттиМосковский Комсомолец 05:44
Журналист Джанлука Ди Марцио сообщил на своем сайте, что итальянский клуб "Верона" согласовал с 32-летним защитником московского "Спартака" Сальваторе Боккетти условия.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 05:53, Вашингтон
Технологии
Speedtest: у «Мегафона» самый быстрый мобильный интернет в России
Самый быстрый мобильный интернет в России обеспечивает своим клиентам «МегаФон», сообщила компания Ookla (разработчик сервиса Speedtest).
Обновлено вчера в 11:42
Общество
Плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» передан заказчику
Плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" официально был передан заказчику. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского завода.
Обновлено вчера в 17:10
Политика
Путин рассказал, что сдерживает планы России по развитию
В ходе интервью президенту России был задан вопрос, почему планы по развитию России с трудом реализуются, несмотря на огромное доверие, оказанное главе государства избирателями на выборах.
Обновлено в 00:27
Происшествия
В Донбассе горит заминированный лес
Обновлено в 02:17
Общество
В Перми закрылся ресторан Тимати Black Star Burger
В торговом центре «Ленком» на Комсомольском проспекте, 28 закрылся единственный в городе ресторан сети Black Star Burger.
Обновлено в 02:11
Общество
Наводнение охватило новые поселки в Иркутской области
Обновлено в 02:09
Политика
В Киеве проходит митинг против отмены закона о люстрации
Митинг против отмены закона "Об очищении власти", который предполагает люстрацию чиновников, проходит возле здания Конституционного суда Украины, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:40
Общество
Голикова рассказала о сокращении численности населения малых городов
Население малых городов России сократилось на полтора миллиона человек за 15 лет.
Обновлено в 05:32
Общество
Роскомнадзор отшутился в ответ на обвинения в сбоях Facebook
Роскомнадзор высказался о сбоях в работе Facebook, WhatsApp и Instagram, которые наблюдались в среду, 3 июля.
Обновлено в 05:10
Политика
Шойгу назвал причину аварии на глубоководном аппарате ВМФ
Обновлено в 03:02
Наука
В вулкане возле Антарктиды нашли кипящее лавовое озеро
Обновлено в 04:59
Политика
Британцы перехватили танкер с нефтью для Сирии
Британские морские пехотинцы перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1, на котором была сырая нефть для Сирии.
Обновлено в 05:05
Происшествия
В Кемерове обрушилась часть стены жилого дома, на место выехал мэр
В городе Кемерово сегодня днём, 4 июля, на первом этаже двухэтажного дома по улице Рукавишникова обрушилась часть стены, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 05:29
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S10e в России упал в цене на четверть
Как сообщают эксперты, смартфон Samsung Galaxy S10e в России упал в цене на четверть.
Обновлено в 05:33
Происшествия
ЧП во время салюта в Минске попало на видео
В сети появилось видео момента взрыва во время праздничного салюта в Минске в День независимости, в результате которого погибла женщина.
Обновлено в 04:56
Общество
Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий
Какие профессии останутся запрещенными для женщин В новом документе Минтруд определил 21 блок производств и работ, на которых будет ограничен труд женщин.
Обновлено в 00:00
Кино
Скончался испанский актер Артуро Фернандес
Артист снимался в кино до до 90 лет. В Испании на 91-ом году жизни скончался актер Артуро Фернандес. Об этом 4 июля сообщили испанские СМИ.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Пожар в монастыре в Курганской области уничтожил храм
Храм на территории Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря в селе Чимеево Курганской области сгорел, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
Под Саратовом при очистке канализации погибли три коммунальщика
Как сообщила пресс-служба губернатора области, три сотрудника МУП "Петровское ЖКХ" погибли при выполнении технических работ на объекте городских коммуникаций.
Обновлено в 05:16
Футбол
Грузинский регбист высказался о своем отстранении в России
Грузинский регбист Реваз Бродзели прокомментировал информацию о своем отчислении из московского клуба "Слава".
Обновлено вчера в 16:59
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве
Обновлено в 03:14
Происшествия
Очевидцы рассказали об аварии в Баренцевом море
Обновлено вчера в 05:59
Армия и оружие
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Политика
Третья мировая война: в Сеть попало «пророчество Вольфа Мессинга»
Обновлено вчера в 11:31
Политика
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита газа из России
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года, а не только в I квартале 2020 года.
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес
Бывший партнер Марины Хлебниковой рассказал о ее запоях
Популярный промоутер Сергей Лавров, которому ранее доводилось работать с Хлебниковой, уверен, что Марина все-таки страдает от алкоголизма.
Обновлено в 05:38
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42