Футбол
Боккетти прибыл на медосмотр в «Верону»Чемпионат 04:44
Бывший защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти с большой вероятностью продолжит карьеру в «Вероне». Как сообщает пресс-служба итальянского клуба в «Твиттере», 32-летний футболист уже прибыл в клинику, чтобы пройти медицинское обследование.
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 06:25, Ашберн
Кино
Анджелина Джоли ссорится с Эль Фаннинг в трейлере новой «Малефисенты»
Обновлено вчера в 11:17
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Политика
Премьер Грузии назвал ругань телеведущего в адрес Путина провокацией
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил в провокациях и попытках внести дестабилизацию в стране телеведущего оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Георгия Габуния, который в авторской программе допустил нецензурные высказывания в адрес Владимира Путина.
Обновлено 07 июля в 15:50
Политика
В ФРГ прокомментировали предложение Зеленского о переговорах в Минске
Берлин принял к сведению предложение украинского президента Зеленского провести в Минске новые переговоры по ситуации в Донбассе с участием России, Украины, Франции, Германии, Великобритании и США.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
Никита Панфилов после развода не общается с сыном и не платит алименты
Никита Панфилов после расставания со второй супругой Ладой не общается с сыном Добрыней.
Обновлено в 05:50
Общество
На Москву идет гроза и сильный ветер
Обновлено в 04:59
Хоккей
«Авангард» с помощью ребуса объявил о переходе Андригетто
Обновлено в 04:26
Политика
Самолет Владимира Путина прилетел в Екатеринбург
Лайнер принадлежит управлению делами президента России, на нем летает Владимир Путин. Президент должен прилететь в город 9 июля.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Станцию петербургского метро «Девяткино» затопило из-за дождя
Утром во вторник, 9 июля, станцию «Девяткино» петербургской подземки начало заливать водой.
Обновлено в 05:16
Политика
Участники двух митингов в Тбилиси не поделили место у парламента
В столице Грузии проходят одновременно две акции: против мероприятий ЛГБТ и митинг с требованием отставки главы МВД страны Участники двух митингов в Тбилиси не поделили место возле парламента в центре города, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:06
Политика
Госдума призвала Медведева ввести санкции против Грузии
Депутат Олег Нилов («Справедливая Россия») заявил, что кроме экономических мер, должны быть и уголовные меры, в том числе и в отношении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Обновлено в 05:57
Происшествия
В Подмосковье медбрат убил скальпелем и расчленил соседа
Следователи полагают, что мужчины вместе выпивали, но между ними произошел скандал, медик вооружился скальпелем и зарезал им соседа-собутыльника.
Обновлено в 06:20
Наука
Быстрое укорочение теломер сократило продолжительность жизни
Именно длина теломер помогла испанским научным сотрудникам национального центра исследования рака предсказать продолжительность жизни у позвоночных.
Обновлено в 02:49
Политика
Гройсман обвинил Порошенко в скандале на саммите Украина-ЕС
Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что бывший глава государства Петр Порошенко виновен в скандале с участием действующего вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе, которую не пустили на саммит Украина-ЕС.
Обновлено в 03:48
Армия и оружие
Появилось видео обстрела позиций ВСУ в Донбассе с противоминной установки
Обновлено в 06:20
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Обновлено 07 июля в 05:50
Футбол
«Вест Хэм» предложил Чичарито «Фиорентине»
«Вест Хэм» предложил услуги нападающего Хавьера Эрнандеса «Фиорентине», сообщает журналист Sportitalia Альфредо Педулья.
Обновлено в 04:14
Политика
«Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста
Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.
Обновлено в 04:04
Политика
Сенатор от Челябинской области подала заявление об отставке
Обновлено в 03:05
Технологии
«Росатом» поставил в Китай партию ядерного топлива
Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ поставила в Китай партию ядерного топлива для экспериментального реактора на быстрых нейтронах CEFR, эксплуатация которого имеет очень важное значение для развития китайской атомной отрасли.
Обновлено в 05:36
Экономика
У компании отобрали 100 тонн пива за долги
В Томской области судебные приставы арестовали 100 тонн пива у компании с задолженностью по налогам более чем в 100 миллионов рублей.
Обновлено в 05:58
Происшествия
В Москве трех членов ИГ осудили за подготовку терактов
Московский окружной военный суд приговорил трех членов запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ) к лишению свободы на срок от 10 до 15 лет в колонии строгого режима, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:35
Политика
Аксёнов заявил об увольнении директора «Крымавтотранса»
Директор государственного унитарного предприятия "Крымавтотранс" Игорь Коробчук написал заявление об увольнении.
Обновлено в 03:40
Футбол
Кинси Волански снова пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки
В финале Кубка Америки Сборная Бразилии победила Перу (3:1).
Обновлено вчера в 18:00
Здоровье
«Стоп Сахарова»: как ветеринары-надомники вместо лечения убивают питомцев
Владелицей клиники якобы является уроженка Волгограда и фельдшер по образованию Елена Борисовна Сахарова.
Обновлено в 05:39
Финансы
Эксперты предупредили о риске дефолта в США в сентябре
По данным экспертов, день X может наступить в первой половине сентября. Раньше BPC говорил, что дефолт грозит произойти в октябре-ноябре.
Обновлено в 02:37
Политика
Зеленский не исключил особого статуса русского языка в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит проблемы с использованием русского языка в Донбассе.
Обновлено вчера в 14:22
Экономика
Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России
Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, чей доход составил в 2018 году 9,97 млрд рублей, занял первое место в рейтинге 100 богатейших госслужащих и депутатов России, который во вторник опубликован на сайте российского издания Forbes.
Обновлено в 05:36
Экономика
The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito
Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено вчера в 12:47