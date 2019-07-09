Футбол

Боккетти прибыл на медосмотр в «Верону»Чемпионат 04:44

Бывший защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти с большой вероятностью продолжит карьеру в «Вероне». Как сообщает пресс-служба итальянского клуба в «Твиттере», 32-летний футболист уже прибыл в клинику, чтобы пройти медицинское обследование.
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Боккетти прибыл на медосмотр перед подписанием контракта с «Вероной»

Советский спорт05:16

Экс-защитник «Спартака» Боккетти приехал на медосмотр в «Верону»

Sport24.ru04:32

Боккетти прибыл на медосмотр в «Верону»

Чемпионат04:44

Боккетти прибыл на медосмотр в «Верону»

Sportbox.RU05:00

Боккетти прибыл на медосмотр в «Верону»

Матч ТВ05:00

Боккетти прибыл в «Верону» для прохождения медобследования. Фото

Спорт-Экспресс04:45

Боккетти прибыл на медосмотр в «Верону»

Sports.ru05:57
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 06:25, Ашберн
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