Бывший защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти с большой вероятностью продолжит карьеру в «Вероне». Как сообщает пресс-служба итальянского клуба в «Твиттере», 32-летний футболист уже прибыл в клинику, чтобы пройти медицинское обследование.

Боккетти прибыл на медосмотр в «Верону»

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