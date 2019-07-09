Футбол
Боккетти прибыл на медосмотр в «Верону»Чемпионат 04:44
Бывший защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти с большой вероятностью продолжит карьеру в «Вероне». Как сообщает пресс-служба итальянского клуба в «Твиттере», 32-летний футболист уже прибыл в клинику, чтобы пройти медицинское обследование.
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