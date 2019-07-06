Футбол
Боккетти попрощался с болельщиками «Спартака»Газета.Ru 08:13
Бывший защитник московского "Спартака" Сальваторе Боккетти, расторгнувший контракт с "красно-белыми" попрощался с болельщиками, опубликовав прощальное обращение в инстаграме, передает Sport24. Защитник особо отметил 2017 год, который принес итальянцу долгожданное чемпионство.
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Футбол
Сёмин: 9-го числа будет встреча с фанатами. Наверное, послушаем их претензии
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин высказался о поведении болельщиков команды во время матча за Суперкубок России с "Зенитом" (3:2).
Обновлено в 15:28
Происшествия
Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде
По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено в 13:52
Энергетика
В России предложили распечатать государственный резерв
По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено в 07:59
Футбол
Боярский: «Общее впечатление от игры „Зенита“ с „Локомотивом“ дает радость от российского футбола»
Известный актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал поражение действующего чемпиона РПЛ от «Локомотива» (2:3) в матче за Суперкубок России.
Обновлено в 16:07
Футбол
Аргентина – Чили. Месси получил красную карточку за стычку с Меделем
Форвард Лионель Месси сцепился с чилийским защитником Гари Меделем, в итоге оба футболиста получили красные карточки и отправили досматривать игру в подтрибунное помещение.
Обновлено в 16:05
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Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию
Министерство иностранных дел России ответило на критику американского дипломата Элизабет Руд о запрете авиасообщения России с Грузией.
Обновлено в 15:39
Политика
В Совфеде оценили поставку Украине нефти из США
После прибытия в порт Одессы танкера с американской нефтью Киев начнет заявлять, что Украина уходит от зависимости от российских энергоресурсов.
Обновлено в 16:12
Культура
Умер режиссер Владимир Двинский
Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено в 06:32
Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки
В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено в 06:57
Общество
Ночь Ивана Купалы отпразднуют с 6 на 7 июля
Обновлено в 16:06
Общество
Помощник полпреда президента помещен в СИЗО «Лефортово»
Воробьев читает книгу Вадима Денисова «Герои нашего племени».
Обновлено в 02:33
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено вчера в 07:23
Происшествия
В Москве в госпитале Бурденко произошло возгорание
Обновлено в 15:48
Экономика
Президент Туркмении повысил минимальный размер оплаты труда и пенсии
Минимальный размер оплаты труда в Туркмении установлен на уровне в 870 манатов.
Обновлено в 01:11
Наука
Врачи научились возвращать подвижность парализованных рук
Обновлено в 06:55
Космос
В Сети появилось видео летающей пирамиды-НЛО
Видеоролик с полетом таинственной пирамиды набирает популярность в Сети.
Обновлено в 15:29
Общество
Мелания Трамп появилась без нижнего белья на военном параде
Мелания Трамп появилась без нижнего белья на военном параде Супруга американского президента Дональда Трампа для выхода в свет выбрала белое облегающее платье, которое подчеркивало пышный бюст первой леди и отсутствие нижнего белья.
Обновлено в 15:32
Политика
Концерт «А-Студио» в Грузии перенесли на неопределенный срок
Выступление группы "А-Студио" в грузинском городе Батуми, запланированное на конец июля, перенесли на неопределенный срок, сообщил РИА Новости концертный директор коллектива Евгений Селезнев.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес
Пельш назвал неожиданную причину расставания Аршавина и Барановской
В какой-то момент Пельш озвучил свою версию, почему рухнул брак Барановской и футболиста Аршавина.
Обновлено в 00:55
Общество
Всероссийскую диспансеризацию населения распорядился провести Медведев
Диспансеризация пройдет в 2019-2020 годах. Под программу попадает все взрослое население страны.
Обновлено в 13:50
Общество
«Жёлтые жилеты» провели митинги во Франции
В субботу, 6 июля, «жёлтые жилеты» провели во Франции 34-ю акцию протеста.
Обновлено в 06:18
Музыка
Новый клип «На-На» сняли в бассейне
5 июля на официальном YouTube-канале Продюсерского центра поэта Михаила Гуцериева GutserievMedia вышел новый клип группы «На-На» на песню под названием «Считаю медленно до ста».
Обновлено в 04:05
Здоровье
Из Турции в Россию экстренно доставлен вологодский малыш, родившийся раньше срока
Малыш родился гораздо раньше назначенного срока и все это время находился на лечении и выхаживании в одном из госпиталей Антальи.
Обновлено в 10:00
Наука
Ученые создали помогающие лечить рак бактерии
Ученые из Колумбийского университета в рамках исследования создали бактерии, разумно воспринимающие и реагирующие на различные среды.
Обновлено вчера в 06:47
Происшествия
Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали
Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:43
Общество
Конюхов прервал полет в Крым на экспериментальном самолете
Российский путешественник Федор Конюхов, вылетевший в пятницу из Москвы в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, временно прервал свой полет, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:47
Игры
В Dota 2 появилось событие «Ярость Мо’рокай»
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Политика
Церемония прощания с подводниками проходит в Петербурге
На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга в субботу, 6 июля, проходит церемония прощания с подводниками, погибшими на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 04:23
Политика
В Иране пригрозили захватом британского танкера
Иранский член совета Мохсен Резаи, который консультирует верховного лидера аятоллу Хаменеи, оставил в Твиттере предостерегающий комментарий: «Если Британия не выпустит иранский нефтяной танкер, то обязанность властей - захватить британский нефтяной танкер».
Обновлено вчера в 11:21