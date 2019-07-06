Футбол

Боккетти попрощался с болельщиками «Спартака»Газета.Ru 08:13

Бывший защитник московского "Спартака" Сальваторе Боккетти, расторгнувший контракт с "красно-белыми" попрощался с болельщиками, опубликовав прощальное обращение в инстаграме, передает Sport24. Защитник особо отметил 2017 год, который принес итальянцу долгожданное чемпионство.
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Спорт-Экспресс16:10

Сальваторе Боккетти: навсегда останусь болельщиком «Спартака»

News.ru10:52

Боккетти попрощался с болельщиками «Спартака»

Газета.Ru08:13
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Футбол

Сёмин: 9-го числа будет встреча с фанатами. Наверное, послушаем их претензии

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин высказался о поведении болельщиков команды во время матча за Суперкубок России с "Зенитом" (3:2).
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Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде

По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
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В России предложили распечатать государственный резерв

По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
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У пережившей пытки девочки из Ингушетии заметили улучшения

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Политика

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Министерство иностранных дел России ответило на критику американского дипломата Элизабет Руд о запрете авиасообщения России с Грузией.
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В Совфеде оценили поставку Украине нефти из США

После прибытия в порт Одессы танкера с американской нефтью Киев начнет заявлять, что Украина уходит от зависимости от российских энергоресурсов.
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Культура

Умер режиссер Владимир Двинский

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Обновлено в 06:32
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В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
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Общество

Помощник полпреда президента помещен в СИЗО «Лефортово»

Воробьев читает книгу Вадима Денисова «Герои нашего племени».
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Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено вчера в 07:23
Происшествия

В Москве в госпитале Бурденко произошло возгорание

Обновлено в 15:48
Экономика

Президент Туркмении повысил минимальный размер оплаты труда и пенсии

Минимальный размер оплаты труда в Туркмении установлен на уровне в 870 манатов.
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Врачи научились возвращать подвижность парализованных рук

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Видеоролик с полетом таинственной пирамиды набирает популярность в Сети.
Обновлено в 15:29
Общество

Мелания Трамп появилась без нижнего белья на военном параде

Мелания Трамп появилась без нижнего белья на военном параде Супруга американского президента Дональда Трампа для выхода в свет выбрала белое облегающее платье, которое подчеркивало пышный бюст первой леди и отсутствие нижнего белья.
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Выступление группы "А-Студио" в грузинском городе Батуми, запланированное на конец июля, перенесли на неопределенный срок, сообщил РИА Новости концертный директор коллектива Евгений Селезнев.
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Пельш назвал неожиданную причину расставания Аршавина и Барановской

В какой-то момент Пельш озвучил свою версию, почему рухнул брак Барановской и футболиста Аршавина.
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Всероссийскую диспансеризацию населения распорядился провести Медведев

Диспансеризация пройдет в 2019-2020 годах. Под программу попадает все взрослое население страны.
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Общество

«Жёлтые жилеты» провели митинги во Франции

В субботу, 6 июля, «жёлтые жилеты» провели во Франции 34-ю акцию протеста.
Обновлено в 06:18
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Новый клип «На-На» сняли в бассейне

5 июля на официальном YouTube-канале Продюсерского центра поэта Михаила Гуцериева GutserievMedia вышел новый клип группы «На-На» на песню под названием «Считаю медленно до ста».
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Здоровье

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Малыш родился гораздо раньше назначенного срока и все это время находился на лечении и выхаживании в одном из госпиталей Антальи.
Обновлено в 10:00
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Ученые создали помогающие лечить рак бактерии

Ученые из Колумбийского университета в рамках исследования создали бактерии, разумно воспринимающие и реагирующие на различные среды.
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Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали

Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.
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Церемония прощания с подводниками проходит в Петербурге

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В Иране пригрозили захватом британского танкера

Иранский член совета Мохсен Резаи, который консультирует верховного лидера аятоллу Хаменеи, оставил в Твиттере предостерегающий комментарий: «Если Британия не выпустит иранский нефтяной танкер, то обязанность властей - захватить британский нефтяной танкер».
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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