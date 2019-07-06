Футбол
Боккетти попрощался с болельщиками «Спартака»Газета.Ru 08:13
Бывший защитник московского "Спартака" Сальваторе Боккетти, расторгнувший контракт с "красно-белыми" попрощался с болельщиками, опубликовав прощальное обращение в инстаграме, передает Sport24. Защитник особо отметил 2017 год, который принес итальянцу долгожданное чемпионство.
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