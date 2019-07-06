Футбол

Боккетти попрощался с болельщиками «Спартака»Газета.Ru 08:13

Бывший защитник московского "Спартака" Сальваторе Боккетти, расторгнувший контракт с "красно-белыми" попрощался с болельщиками, опубликовав прощальное обращение в инстаграме, передает Sport24. Защитник особо отметил 2017 год, который принес итальянцу долгожданное чемпионство.
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Сальваторе Боккетти: «Навсегда останусь болельщиком „Спартака“»

News.ru10:52

Боккетти попрощался с болельщиками «Спартака»

Газета.Ru08:13

«Ромб будет всегда в моем сердце». Боккетти попрощался со «Спартаком»

Спорт-Экспресс07:28
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