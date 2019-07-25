Футбол
Боккетти подписал контракт с «Вероной»Чемпионат 05:39
Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти подписал контракт с «Вероной». Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, соглашение с 32-летним футболистом подписано до 30 июня 2021 года. Сальваторе перешёл в «Спартак» из казанского «Рубина» в январе 2013 года.
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Политика
МИД прокомментировал задержание российского танкера на Украине
Российская сторона выясняет обстоятельства задержания российского танкера NEYMA "для принятия адекватных мер", заявили РИА Новости в МИД.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Француз попытался пересечь Ла-Манш на летающей доске
Француз представил летающую доску во время парада в Париже и попытался пересечь на ней пролив Ла-Манш.
Обновлено в 03:50
Политика
Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину
25 июля в Службе безопасности Украины сообщили, что российской телеведущей Дане Борисовой запретили въезд на украинскую территорию.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
Бузова признана одной из самых успешных звезд России
Певица Ольга Бузова заняла второе место в рейтинге "40 самых успешных звезд России до 40 лет", опубликованном Forbes.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Пожилая россиянка утонула в Черногории
Пожилая туристка из России утонула на курорте Бечичи в Черногории, сообщает телеканал RTCG.
Обновлено в 08:20
Финансы
В ЦБ назвали объём международных резервов России
«Объём международных резервов по состоянию на 19 июля составил $520,3 млрд, увеличившись за неделю — на $0,6 млрд, или на 0,1%», — указывает регулятор.
Обновлено в 09:07
Интернет
В Microsoft случайно показали новое меню «Пуск» в Windows 10
Компания Microsoft случайно показала, каким будет новый дизайн меню «Пуск».
Обновлено в 04:56
Политика
Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не регистрировать Соболь
Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала комиссии не регистрировать кандидатом в Мосгордуму юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.
Обновлено в 07:44
Футбол
«Ювентус» представил новую выездную форму. Она красно-белая
«Ювентус» презентовал новую выездную форму.
Обновлено в 06:16
Общество
Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд
В Париже побит абсолютный температурный рекорд, сообщила метеорологическая служба Meteo France.
Обновлено в 09:00
Политика
В команде Зеленского порассуждали о независимом Крыме
Во время президенства Владимира Зеленского в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» Крыма, заявил советник украинского лидера по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев в эфире ATR, запись которого доступна на YouTube.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
Пассажирский самолет экстренно сел в Симферополе из-за неполадок
Самолет Airbus A320 вынужденно сел в крымском аэропорту по техническим причинам.
Обновлено в 08:38
Общество
Температура в Московском регионе вернется к норме только в августе
В начале августа в Москве и Подмосковье установится температура 20-22 градуса, что является нормальным климатическим летом для региона, сообщил РИАМО в четверг дежурный синоптик центра погоды «Фобос».
Обновлено в 03:20
Происшествия
Опасный преступник сбежал из-под конвоя в Армавире
В краснодарском УФСИН сообщили, что сбежавший подследственный - уроженец якутского села Устье Антон Санников 1980 года рождения.
Обновлено в 04:12
Кино
В Сети появился трейлер российского «Чернобыля»
Обновлено вчера в 21:20
Политика
Путин отменил часть санкций против Турции
Президент России Владимир Путин отменил часть специальных экономических мер в отношении Турции.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес получила «царский» подарок на 50-летие
Две с половиной сотни гостей, собравшихся вчера, чтобы отпраздновать юбилей Дженнифер Лопес, не скоро забудут ее 50-ый день рождения.
Обновлено в 08:30
Политика
Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.
Обновлено в 08:24
Происшествия
В Омске во время ливня на ребенка рухнул рекламный щит
По предварительным данным, резкий порыв ветра сломал одну из деревянных опор рекламной конструкции в виде арки, установленной в парке, и она упала на проходившую мимо девочку.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Ливни в Сочи спровоцировали сход селей и подтопление ряда улиц курорта
"Залповые ливни подтопили несколько улиц в Лазаревской и Центральном районах Сочи, а также и стали причиной схода селей в Барановском сельском округе", - сообщили агентству "Интерфакс - Юг" в администрации Сочи в четверг.
Обновлено в 00:05
Экономика
Китай частично отменил пошлины на хлопок и кукурузу из США
Китай разрешил некоторым компаниям без пошлин ввозить из США хлопок, кукурузу, сорго и свинину, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 08:07
Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено вчера в 14:01
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Обновлено вчера в 08:21
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
Обновлено вчера в 14:50
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Спорт
Главную соперницу Ефимовой дисквалифицировали на ЧМ
Главную соперницу российской пловчихи Юлии Ефимовой на чемпионате мира - американку Лили Кинг, которая уже обошла нашу спортсменку на дистанции 100 м брассом, дисквалифицировали в предварительном заплыве на 200-метровке.
Обновлено в 02:32
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 06:03
Общество
Кадыров назначил шестилетнего мальчика своим охранником
Глава Чечни Рамзан Кадыров у себя в соцсетях рассказал, что штат его охраны пополнился шестилетним Магомедом-Эми Газиевым из Грозного.
Обновлено в 06:08
Политика
Украина нашла замену российскому газу в Катаре
Украинские чиновники утверждают, что нашли альтернативу российскому газу.
Обновлено в 08:19