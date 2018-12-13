Футбол

Боккетти перенес операцию на голеностопном суставе
Sports.ru
12:07

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти прооперирован в одной из клиник Рима. 32-летний футболист получил травму голеностопного сустава перед матчем 16-го тура чемпионата России с «Локомотивом». В текущем сезоне РПЛ Боккетти провел в 11 матчей.
Sports.ru12:07

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Боккетти успешно прооперирован в Риме

Чемпионат12:43

Защитник «Спартака» Боккетти перенес операцию на голеностопном суставе

РИА Новости12:13

Боккетти перенес операцию в римской клинике

Sportbox.RU12:07

Боккетти перенес операцию в римской клинике

Матч ТВ12:07

Боккетти перенес операцию

Спорт-Экспресс12:07

Боккетти перенес операцию на голеностопном суставе

Sports.ru12:07

Защитник «Спартака» Боккетти был прооперирован и пропустит около месяца

Sport24.ru10:10
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