Футбол
Боккетти не поможет «Спартаку» в матче с «Енисеем»Советский спорт 02:33
Итальянский защитник в нынешнем сезоне провел 14 матчей за красно-белых, но результативными действиями не отметился. Матч Спартак - Енисей состоится сегодня, 21 апреля, в 19:00 мск.
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Происшествия
Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области
Обновлено в 05:09
Политика
Названы первые данные по явке на выборы на Украине
Обновлено в 04:32
Авто
Названа пятёрка самых доступных универсалов в России
Эксперты портала CarsWeek составили пятёрку самых доступных универсалов на российском рынке.
Обновлено в 06:18
Происшествия
У избирательного участка внезапно умер украинец
В Тернопольской области у избирательного участка зафиксировали внезапную смерть человека. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 04:44
Происшествия
Момент взрыва в церкви Святого Антония на Шри-Ланке попал на видео
В Сети появились кадры взрыва в церкви Святого Антония в Коччикаде на Шри-Ланке.
Обновлено в 05:17
Авто
Эксперты назвали пять главных ошибок при выборе летних шин
Автомобильные эксперты по просьбе издания «Автоновости дня» озвучили топ-5 самых характерных ошибок при покупке летней резины.
Обновлено в 06:19
Политика
В оккупированном Мариуполе избирательные комиссии охраняют войска
Военнослужащие, которые стоят в охране окружных избирательных комиссии в Мариуполе заявили, что данные комиссии являются особенно важными объектами, поэтому их и охраняют с использованием бронетехники.
Обновлено в 04:13
Хоккей
КХЛ оштрафовала нападающего ЦСКА Антона Слепышева
Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) КХЛ наказал форварда московского ЦСКА Антона Слепышева денежным штрафом за то, что он ударил ногой соперника в четвертом матче финала Кубка Гагарина с омским "Авангардом", сообщается на официальном сайте лиги.
Обновлено в 05:07
Единоборства
Олейник проиграл Овериму в бою турнира UFC
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Обновлено в 01:27
Космос
Илон Маск переписывался с подписчиками на русском
Обновлено вчера в 21:54
Музыка
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Политика
Активистка Femen разделась на участке, где голосовал Зеленский
Активистка Femen разделась на избирательном участке в Киеве во время голосования кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщил в воскресенье сайт "Громадського радио" ("Общественное радио").
Обновлено в 05:36
Политика
Россия готова к визиту экспертов в Керченский пролив, заявил Лавров
Москва готова принять экспертов ФРГ и Франции в Керченском проливе, но идея размещения наблюдателей бесперспективна, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено в 06:06
Хоккей
Бузова поблагодарила «Авангард» за красивую игру в сезоне
Российская певица Ольга Бузова поблагодарила омский "Авангард" за красивую игру на протяжении сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:25
Общество
Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области
Опубликовано видео, на котором зафиксировано падение светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
Обновлено в 02:15
Политика
Зеленского обвинили в нарушении тайны голосования на выборах
Согласно украинскому законодательству, фотографирование или демонстрация результатов заполненного бюллетеня является нарушением тайны голосования, за это грозит штраф или ограничение свободы на срок до трех лет.
Обновлено в 06:25
Политика
Вакарчук призвал голосовать в вышиванках
Что касается призыва Вакарчука приходить на выборы в вышиванках, то Петр Порошенко ранее выложил похожий пост под тем же хештэгом - "голосую за Украину".
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес
Фото подросшего сына Жанны Фриске появилось в Сети
Дмитрий Шепелев оберегает от посторонних глаз своего сына. Фото с наследником телеведущий Первого канала публикует в Сети редко.
Обновлено в 04:30
Политика
Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада
Украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко выразил мнение, что Россию в будущем якобы ждет распад, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом
В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 06:00
Авто
Пять моделей авто, которые продают в первый год владения
Обновлено вчера в 03:34
Общество
МЧС предупредило забайкальцев о ветреной погоде
Ветреная погода сохранится на территории Забайкальского края 22-23 апреля.
Обновлено в 03:42
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Экономика
Магазины нарастили прием наличных в ущерб платежам по картам
Производитель онлайн-касс «Эвотор» зафиксировал увеличение доли наличных платежей в первом квартале 2019 года после почти годового периода бурного роста безналичных оплат.
Обновлено в 02:36
Авто
Показали премиальную «Ниву» за 1,5 млн рублей
Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Религия
Православные отмечают Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 18:53
Политика
Сайт «Миротворец» удалил из своей базы данных Елену Зеленскую
Украинский сайт "Миротворец" удалил из своей базы данных Елену Зеленскую — супругу кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:05
Единоборства
Кроуфорд победил Хана в бою за титул чемпиона мира
Американец Теренс Кроуфорд победил британца Амира Хана и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полусредней весовой категории (до 66,678 килограмма).
Обновлено в 01:59
Хоккей
Три очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Каролину»
Обновлено в 01:06
Происшествия
Митинг в грузинском ущелье перерос в столкновения со спецназом
Жители Восточной Грузии и спецназ столкнулись в Панкисском ущелье.
Обновлено в 05:33