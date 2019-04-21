Боккетти не поможет «Спартаку» в матче с «Енисеем»Советский спорт 02:33

Итальянский защитник в нынешнем сезоне провел 14 матчей за красно-белых, но результативными действиями не отметился. Матч Спартак - Енисей состоится сегодня, 21 апреля, в 19:00 мск.

Боккетти не поможет «Спартаку» в матче с «Енисеем»

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