Футбол
Боккетти не поможет «Спартаку» в матче с «Енисеем»Советский спорт 02:33
Итальянский защитник в нынешнем сезоне провел 14 матчей за красно-белых, но результативными действиями не отметился. Матч Спартак - Енисей состоится сегодня, 21 апреля, в 19:00 мск.
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Религия
Православные празднуют Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 19:48
Политика
На Украине не открылся один избирательный участок
Один избирательный участок не открылся на Украине, 680 избирателей лишены возможности проголосовать на выборах президента, полиция возбудила дело, заявил в воскресенье глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Специалисты назвали предварительные причины пожаров в Забайкалье
Специалисты установили не менее шести предварительных причин масштабных пожаров в населенных пунктах в Забайкальском крае, среди них палы сухой травы, горевшие свалки, обрывы ЛЭП и переход огня из Китая и Монголии при ветре в 28-30 м/с.
Обновлено в 02:06
Общество
Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области
Опубликовано видео, на котором зафиксировано падание светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
Обновлено в 02:15
Политика
Суд отказался снять Зеленского с выборов
Сегодня на Украине пройдет второй тур выборов главы государства, в котором примут участие действующий президент страны Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.
Обновлено в 01:42
Шоу-бизнес
Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом
В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 06:00
Авто
Составлен топ-10 самых популярных автомобилей в России
Обновлено вчера в 01:01
Хоккей
Свечников: Овечкин первым предложил подраться
Обновлено вчера в 13:14
Армия и оружие
Экипаж нового противодиверсионного катера «Грачонок» войск и сил на Северо-Востоке России убыл на учебу в Санкт-Петербург
Обновлено в 01:08
Политика
Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее развала
Романенко не первый раз делает провокационные заявления в адрес России.
Обновлено в 02:34
Футбол
Бубнов: «С каждым туром „Зенит“ будет всё увереннее»
Бубнов заявил, что "Зенит" мощно стартовал, создал много моментов и сумел забить. "Краснодар" же сумел выровнять положение и отыграться.
Обновлено в 02:43
Авто
Представлена премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей
Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Наука
На эффективность от занятий спортом и тренировок влияет время суток
Эффективность спортивных тренировок и в целом занятия спортом зависит от времени суток, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 10:29
Политика
Невестка Порошенко поддержала жену Зеленского, попавшую в базу «Миротворца»
Обновлено в 02:37
Футбол
Клаудио Маркизио: «„Зенит“ подарил мне больше, чем друзей»
Обновлено в 03:24
Музыка
Дочь Алсу вышла в финал шоу «Голос. Дети» с песней Началовой
Микеллу Абрамову поддержали около 44% проголосовавших телезрителей. Таким образом, девочка получила право вернуться в проект.
Обновлено вчера в 11:10
Экономика
Tesla сообщила о планах сократить состав совета директоров
Компания Tesla в течение двух лет планирует сократить состав совета директоров с 11 человек до семи. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 00:56
Политика
Пьяный украинец повеселился на избирательном участке на Украине
В Днепропетровской области пьяный мужчина в шутку демонстративно бросил рюкзак на пол на избирательном участке и заявил, что там находится бомба.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие
23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ
Обновлено вчера в 11:37
Гаджеты
В Сети появились первые макеты новых iPhone
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин опубликовал фото в бане
На своей странице в социальной сети Шаляпин опубликовал фотографию, на которой предстал перед поклонниками в одном нижнем белье.
Обновлено вчера в 22:15
Общество
Гороскоп на неделю с 22 по 29 апреля: нас ждут сюрпризы
В любви вас ожидают благоприятные перемены.
Обновлено вчера в 02:10
Игры
Британские игроки досрочно получили копии Mortal Kombat 11
Обновлено вчера в 10:15
Авто
Умельцы скрестили Porsche и «Запорожец»
Необычный проект гибрида изготовлен на основе Porsche Boxster S первого поколения (1998 - 2006 годов выпуска) и ЗАЗ-968 "Запорожец".
Обновлено в 02:34
Политика
Вице-спикер Рады во время дебатов бросилась на колени с разбега
В сети интернет обсуждают странное поведение вице-спикера Верховной рады Украины Ирины Геращенко во время дебатов кандидатов в президенты Украины — действующего главы государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 00:43
Культура
Датский фильм «Счастливчик Пер» стал победителем IX международного кинофестиваля в Пекине
Фильм Lykke-Per ("Счастливчик Пер", 2018) датского режиссера Билле Аугуста завоевал главный приз IX Пекинского международного кинофестиваля (ПМКФ) - премию "Тяньтань" ("Храм неба"), за которую боролись 14 кинокартин.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес
Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном
Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.
Обновлено вчера в 17:07
Общество
«Не бойтесь, что вас назовут колхозниками»: шесть модных вещей, которые спасут от грязной весны
Обновлено в 03:12
Происшествия
Правозащитников выгнали из СИЗО, когда арестованный заговорил о пытках
Уточняется, что правозащитники беседовали с Аброром Азимовым. По словам членов ОНК, он рассказывал о том, как его пытали в СИЗО.
Обновлено в 02:54