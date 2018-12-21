Футбол

Боккетти не покинет «Спартак» зимой
Soccer.ru
09:13

Андреа Д’Амико, официальный представитель защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, прокомментировал слухи о том, что футболист может зимой покинуть столичный клуб.
Soccer.ru09:13

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Кто уйдет из «Спартака»

Спорт-Экспресс13:30

Агент прокомментировал информацию о возможном уходе Боккетти из «Спартака»

Sportbox.RU09:53

Агент прокомментировал информацию о возможном уходе Боккетти из «Спартака»

Матч ТВ09:53

СМИ: В январе «Спартак» покинут Ананидзе, Боккетти, Попов и Самедов

RT на русском08:36

Боккетти не покинет «Спартак» зимой

Soccer.ru09:13

Источник: в планах «Спартака» зимой расстаться с Боккетти, Поповым, Ананидзе и Самедовым

Спорт БИЗНЕС Online07:15

Агент Боккетти отреагировал на слухи об уходе итальянца из «Спартака»

Sport24.ru10:40
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Автоматически обработано 7157 источников, обновлено в 15:16, Ашберн
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Глушаков рассказал Малахову о конфликте с женой

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Фарфан стал лучшим игроком «Локомотива» в декабре

Болельщики выбрали полузащитника Джефферсона Фарфана лучшим игроком «Локомотива» в декабре.
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«Ростову» запретили регистрировать новичков

Палата по разрешению споров РФС частично удовлетворила заявление защитника Евгения Макеева в отношении "Ростова".
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Верят в Жозе: Какие топ-клубы готовы подписать Моуринью

Уволенный из "Манчестер Юнайтед" тренер Жозе Моуринью утверждает, что у него есть будущее и без "красных дьяволов".
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Футбол

«Челси» может приобрести Игуаина

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Футбол

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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино должен возглавить «Манчестер Юнайтед», если ему поступит соответствующее предложение.
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Матчи ЧМ-2018 посмотрело более половины населения Земли

Согласно отчёту, все матчи чемпионата суммарно посмотрело 3,572 млрд человек. Как отмечает сайт ФИФА, это более половины населения планеты.
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Из «Рубина» ушли главный врач команды и физиотерапевт

«Рубин» объявил об уходе из клуба главного врача основной команды Ивана Цынпеу и физиотерапевта Рене Сантаны в связи с завершением сроков контрактов.
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Арсен Венгер: «Эмери блестяще справляется со своей работой»

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Промес задержан за вождение в нетрезвом виде

Нападающий «Севильи» Квинси Промес, ранее выступавший за «Спартак», был задержан за вождение в нетрезвом виде, сообщает El diario de Sevilla.
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Газинский получил премию «Спортсмен Кубани»

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«Локомотив» выплатит Штоффельсхаусу три зарплаты в случае расторжения контракта

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