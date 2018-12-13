Футбол

Боккетти: на таможне задержали меня, а не другого игрока «Спартака»
РИА Новости
10:22

Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Сальваторе Боккетти сообщил, что таможня аэропорта Шереметьево задержала его, а не его одноклубника Самуэля Жиго.
РИА Новости10:22

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Футболист «Спартака» Боккетти подтвердил, что был задержан на таможне из-за элитных часов

ТАСС10:18

Защитник «Спартака» Боккетти подтвердил свое задержание на таможне

Вести.Ru10:58

Боккетти подтвердил, что за перевозку часов в аэропорту задержали его, а не Жиго

Чемпионат09:50

«Мне нечего скрывать». Боккетти подтвердил, что был задержан на таможне за провоз элитных часов

Спорт-Экспресс09:37

Боккетти: на таможне задержали меня, а не другого игрока «Спартака»

РИА Новости10:22

Пойманным на перевозке часов футболистом оказался защитник «Спартака» Боккетти

Sportbox.RUвчера в 12:03

Пойманным на контрабанде часов футболистом оказался защитник «Спартака» Боккетти

Матч ТВвчера в 12:03
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Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 15:15, Ашберн
Футбол

«Спартак» проиграл «Вильярреалу» и завершил выступление в еврокубках

В 1/16 финала Лиги Европы вышли "Вильярреал" (10 очков) и "Рапид" (10), "Рейнджерс" (6) стал третьим и завершил выступление в турнире.
Обновлено в 14:49
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Кержаков выйдет в основном составе «Зенита» на матч против «Славии»

Михаил Кержаков будет защищать ворота петербургского футбольного клуба "Зенит" в матче группового этапа Лиги Европы против пражской "Славии", сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 14:04
Футбол

«Челси» сыграл вничью с «Види», БАТЭ обыграл ПАОК

"Челси" сыграл вничью с "Види" в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.
Обновлено в 14:59
Футбол

Три футболиста ЦСКА попали в команду недели Лиги чемпионов

Акинфеев совершил несколько эффектных "спасений" во время матча с "Реалом", который состоялась накануне в Мадриде и закончился сенсационной победой москвичей со счетом 3:0. А.Сигурдссон и Щенников записали на свой счет по голу, еще один мяч в ворота Тибо Куртуа провел Федор Чалов.
Обновлено в 08:45
Футбол

«Айнтрахт» обыграл «Лацио», «Аполлон» в гостях победил «Марсель»

"Айнтрахт" в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы в гостях обыграл "Лацио" со счетом 2:1.
Обновлено в 14:50
Футбол

«Астана» проиграла «Ренну» и вылетела из Лиги Европы

«Ренн» одержал победу в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Астаной».
Обновлено в 14:50
Футбол

Сампаоли в ближайшее время возглавит «Сантос»

Напомним, Сампаоли, возглавивший сборную Аргентины в 2017 году, покинул пост в июле 2018-го.
Обновлено в 14:32
Футбол

Боккетти перенес операцию на голеностопном суставе

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти прооперирован в одной из клиник Рима.
Обновлено в 12:07
Футбол

Азар может стать игроком «Баварии»

В нынешнем сезоне Азар принял участие в 16 матчах, забил 11 голов и сделал 6 результативных передач.
Обновлено в 14:40
Футбол

Сигурдссон дисквалифицирован на один матч

Защитник "Ростова" Рагнар Сигурдссон был дисквалифицирован на один матч по итогам игры 17-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (0:1). Об этом журналистам сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:03
Футбол

В «Ахмате» прокомментировали намерение Глушакова перейти в клуб

«Ахмат» не ведет переговоры с футболистами, у которых есть действующий контракт с другими клубами.
Обновлено в 11:30
Футбол

Болельщики «Рубина» признали Сорокина лучшим игроком в ноябре-декабре

Защитник Егор Сорокин был признан лучшим игроком «Рубина» в ноябре и декабре. За 23-летнего футболиста проголосовали 52,3% болельщиков.
Обновлено в 09:16
Футбол

Лионель Месси может перейти в «Интер»

Обновлено в 11:40
Футбол

«Интер» объявил о назначении Маротты на пост генерального директора

Бывший генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта занял аналогичную должность в «Интере».
Обновлено в 08:32
Футбол

Денис Черышев: «Моя травма уже забыта»

Первый матч 1/8 финала Кубка Испании пройдет 9 января в Хихоне, ответный — 16 января в Валенсии.
Обновлено в 13:44
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Итальянский футболист
Итальянский футболист, центральный защитник московского «Спартака». Выступал за сборную Италии.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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