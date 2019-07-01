Футбол
Боккетти может вернуться в «Дженоа»Sports.ru 08:40
По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, интерес к 32-летнему футболисту проявляет «Дженоа». Итальянец уже играл за генуэзский клуб с 2008 по 2010 год до перехода в «Рубин». Боккетти выступает за «Спартак» с 2013 года.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:02, Вашингтон
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