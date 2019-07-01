Футбол

Боккетти может вернуться в «Дженоа»Sports.ru 08:40

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, интерес к 32-летнему футболисту проявляет «Дженоа». Итальянец уже играл за генуэзский клуб с 2008 по 2010 год до перехода в «Рубин». Боккетти выступает за «Спартак» с 2013 года.
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Боккетти может вернуться в «Дженоа»

Чемпионат09:24

В Италии сообщили, что Боккетти может перейти в «Дженоа»

Советский спорт06:00

Боккетти может сменить «Спартак» на «Дженоа»

Евро-футбол.ру06:22

Боккетти может вернуться в «Дженоа»

Sports.ru08:40

СМИ: Боккетти может вернуться в «Дженоа»

Sportbox.RU06:08

СМИ: Боккетти может вернуться в «Дженоа»

Матч ТВ06:08

Источник: Боккетти может продолжить карьеру в «Дженоа»

Спорт-Экспресс05:28
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