Боккетти может сменить «Спартак» на «Дженоа»Евро-футбол.ру 06:22

Защитник уже играл за эту команду с 2008 по 2010 год. Боккетти выступает за "Спартак" с 2013 года. В минувшем сезоне на его счету 15 матчей в чемпионате России.

Боккетти может сменить «Спартак» на «Дженоа»

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