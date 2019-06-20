Боккетти может перейти в «Ростов»Чемпионат 13:21

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти может продолжить карьеру в «Ростове». Жёлто-синим 32-летний игрок может достаться бесплатно, так как этим летом у него истекает срок действия контракта с московским клубом.

Боккетти может перейти в «Ростов»

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