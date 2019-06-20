Футбол

Боккетти может перейти в «Ростов»Чемпионат вчера в 13:21

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти может продолжить карьеру в «Ростове». Жёлто-синим 32-летний игрок может достаться бесплатно, так как этим летом у него истекает срок действия контракта с московским клубом.
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«Чемпионат»: Боккетти может перейти в «Ростов»

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СМИ узнали о переходе футболиста «Спартака» в «Ростов»

РБКвчера в 14:52

Источник: Боккетти близок к переходу в «Ростов»

Sport.ruвчера в 14:29

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Советский спортвчера в 14:14

Боккетти может продолжить карьеру в «Ростове»

Soccer.ruвчера в 13:47

«Ростов» может подписать Боккетти

Матч ТВвчера в 13:42

Боккетти может перейти в «Ростов»

Чемпионатвчера в 13:21
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
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