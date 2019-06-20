Футбол

Боккетти может перейти в «Ростов»Чемпионат 13:21

Жёлто-синим 32-летний игрок может достаться бесплатно, так как этим летом у него истекает срок действия контракта с московским клубом. Боккетти перешёл в «Спартак» в январе 2013 года из «Рубина». Трансфер итальянца обошёлся красно-белым в € 4,5 млн.
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«Ростов» может приобрести Боккетти

Советский спорт14:14

СМИ узнали о переходе футболиста «Спартака» в «Ростов»

РБК14:52

«Ростов» может подписать Боккетти

Матч ТВ13:42

«Чемпионат»: Боккетти может перейти в «Ростов»

Sports.ru13:51

Боккетти может продолжить карьеру в «Ростове»

Soccer.ru13:47

Источник: Боккетти близок к переходу в «Ростов»

Sport.ru14:29

Боккетти может перейти в «Ростов»

Чемпионат13:21
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