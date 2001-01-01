Футбол
Боккетти может перейти в «Ростов»Чемпионат 13:21
Жёлто-синим 32-летний игрок может достаться бесплатно, так как этим летом у него истекает срок действия контракта с московским клубом. Боккетти перешёл в «Спартак» в январе 2013 года из «Рубина». Трансфер итальянца обошёлся красно-белым в € 4,5 млн.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 14:35, Вашингтон
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