Футбол
Боккетти и Адриано не полетели со «Спартаком» на матч с «Уралом»Sports.ru 09:25
Сразу два футболиста «Спартака» не полетели с командой в Екатеринбург на матч с «Уралом». Из-за повреждений игру пропустят защитник Сальваторе Боккетти и нападающий Луис Адриано. Бразилец не играет с 21 апреля, хотя «Спартак» сообщал лишь об ушибе.
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Футбол
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