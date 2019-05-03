Футбол

Боккетти и Адриано не полетели со «Спартаком» на матч с «Уралом»Sports.ru 09:25

Урал — Спартак
завтра
в 07:00
Чемпионат России
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Сразу два футболиста «Спартака» не полетели с командой в Екатеринбург на матч с «Уралом». Из-за повреждений игру пропустят защитник Сальваторе Боккетти и нападающий Луис Адриано. Бразилец не играет с 21 апреля, хотя «Спартак» сообщал лишь об ушибе.
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Источник: Адриано и Боккетти не помогут «Спартаку» в матче с «Уралом»

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