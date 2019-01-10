На занятие не вышли защитники Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, а также полузащитники Самуэль Жиго и Фернандо. Они работали в зале под присмотром нового физиотерапевта Хорхе Каталана.

Боккетти, Жиго, Ещенко и Фернандо тренируются в зале

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