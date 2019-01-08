Футбол
На занятие не вышли защитники Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, а также полузащитники Самуэль Жиго и Фернандо. Они работали в зале под присмотром нового физиотерапевта Хорхе Каталана.
Soccer.ru03:29
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 09:29, Ашберн
Футбол
РПЛ выдвинула Александра Дюкова на пост президента РФС
Российская Премьер-Лига (РПЛ) приняла решение выдвинуть председателя совета директоров «Зенита» Александра Дюкова в качестве кандидата на пост президента Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 07:05
Футбол
Зинченко может вернуться в «Уфу» на правах аренды
Обновлено в 05:11
Футбол
Ананидзе поменял «Спартак» на «Крылья Советов»
Обновлено в 07:58
Футбол
Алекперов оказался основным акционером футбольного «Спартака»
Собственники московского "Спартака" в лице Вагита Алекперова и Леонида Федуна изменили структуру владения футбольным клубом.
Обновлено в 08:52
Футбол
ЦСКА отправился на сбор в Испанию
Футболисты московского ЦСКА сегодня, 10 января, отправились на первый зимний тренировочный сбор, который будет проходить в Испании.
Обновлено в 01:09
Футбол
«Томь» погасит долги по зарплате и премиальным 15 января
15 января "Томь" рассчитается по долгам за сезон-2017/18, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник.
Обновлено в 08:58
Футбол
Андрей Тихонов провел переговоры с минским «Динамо»
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов провел переговоры с минским «Динамо».
Обновлено в 07:17
Футбол
Гвардиола: «Манчестер Сити» не ожидал столько забить «Бертону»
Было важно попытаться воспользоваться преимуществом, мы не ожидали забить столько, но это здорово.
Обновлено вчера в 18:01
Футбол
В воскресенье Рэмзи пройдет медобследование в «Ювентусе»
В воскресенье, 13 января, футболист пройдет медицинское обследование в туринском клубе.
Обновлено в 05:35
Футбол
Комплект формы сборной России по футболу не будет изменен в 2019 году
Комплект игровой формы сборной России по футболу не будет изменен в 2019 году, футболисты продолжат выступление в красных и белых цветах.
Обновлено в 08:49
Футбол
Моуринью получил 15 млн фунтов компенсации за увольнение из «МЮ»
«Манчестер Юнайтед» выплатил бывшему главному тренеру команды Жозе Моуринью компенсацию.
Обновлено в 06:25
Футбол
Зиньковский перешел в «Крылья Советов»
Обновлено в 04:16
Футбол
Сборная Таиланда победила Бахрейн в матче Кубка Азии
Сборная Таиланда обыграла команду Бахрейна в матче группового этапа Кубка Азии. Единственный гол забил Чанатип Сонгкрасин на 58-й минуте.
Обновлено в 07:52
Футбол
Три пенальти позволили «Генгаму» выбить «ПСЖ» из Кубка лиги
Созвучный "Понтиви" клуб "Понтивьен" смог дважды поразить ворота клуба из высшей лиги Франции, но Нолан Ру и молодой Тюрам склонили чашу весов на сторону "Генгама" – 4:2. В четвертьфинале Кубка французской лиги соперник гораздо более серьёзный – "ПСЖ".
Обновлено вчера в 17:03
Футбол
Дессена сменил «Кальяри» на «Брешиа»
По неофициальной информации, сумма трансфера составила 600 тысяч евро. В текущем сезоне 31-летний футболист провел 12 матчей за "Кальяри".
Обновлено в 08:47