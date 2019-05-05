Футбол

«Бока Хуниорс» заработала на чемпионстве «Зенита»Газета.Ru 04:00

Петербургскому "Зениту" придется расстаться с €1 млн, который получит аргентинский клуб "Бока Хуниорс" в качестве бонуса за трансфер хавбека Вильмара Барриоса из-за чемпионства сине-бело-голубых в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
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«Бока Хуниорс» получит еще 1 млн евро за трансфер Барриоса

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«Бока» получит бонус в 1 млн евро с трансфера Барриоса благодаря чемпионству «Зенита»

Sports.ru04:58

«Бока Хуниорс» заработала на чемпионстве «Зенита»

Газета.Ru04:00
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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