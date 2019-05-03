Футбол
«Бока Хуниорс» впервые выиграла Суперкубок АргентиныМатч ТВ 02:26
В матче за Суперкубок Аргентины «Бока Хуниорс» переиграла «Росарио Сентраль» в серии пенальти. Основное время матча закончилось со счетом 0:0, в серии послематчевых пенальти успех праздновали прошлогодние финалисты Кубка Либертадорес.
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Происшествия
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Футбол
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Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
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Происшествия
Трехлетняя девочка погибла в Москве, выпав с шестого этажа
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Обновлено в 05:18
Армия и оружие
Модернизировать самолеты МиГ решили на Украине
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Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал заявление украинского олигарха Игоря Коломойского о том, что в Донбассе происходит "гражданский конфликт".
Обновлено в 05:45
Музыка
Лазарев рассказал, зачем сдал кровь перед «Евровидением»
Певец Сергей Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед песенным конкурсом "Евровидение", на котором он во второй раз представит Россию.
Обновлено вчера в 06:45
Гаджеты
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"Живые" фотографии смартфона Honor 20 Pro вместе с упаковкой появились на страницах издания Slashleaks.
Обновлено в 05:03
Общество
В Петербурге объявили желтый уровень опасности из-за ветра и снега
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Обновлено в 02:18
Здоровье
Эксперты развеяли мифы о клещах
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Неизвестные ограбили квартиру пенсионерки в Москве — злоумышленники похитили более $35 тыс. (более 2 млн рублей) и ценные вещи.
Обновлено в 03:07
Экономика
Баффетт назвал себя «идиотом» за долгий отказ покупать акции Amazon
Миллиардер и инвестор Уоррен Баффетт рассказал телеканалу CNBC, что его холдинговая компания Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
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Гендиректор российского оборонного предприятия «Ростех» Сергей Чемезов заявил о готовности привлечь Турцию для тесного сотрудничества в рамках проекта зенитно-ракетного комплекса С-500 «Прометей», пишет турецкое издание «Anadolu».
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Капитан «Ак Барса» Свитов покинул команду
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В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России
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Иранской спортсменке грозит тюрьма за выход на ринг без хиджаба
Власти Исламской Республики Иран приняли решение арестовать женщину-бойца Садаф Хадем, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 08:45
Общество
В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой
Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
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Культура
В Лондоне стартует всемирно известная выставка «Photo London»
Выставка продолжит работу до 19 мая.
Обновлено в 05:13
Политика
На Украине рассказали о поставках газа из США
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Киев и Вашингтон близки к заключению договора о поставках газа из США.
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