Футбол

«Бока Хуниорс» впервые выиграла Суперкубок АргентиныМатч ТВ 02:26

В матче за Суперкубок Аргентины «Бока Хуниорс» переиграла «Росарио Сентраль» в серии пенальти. Основное время матча закончилось со счетом 0:0, в серии послематчевых пенальти успех праздновали прошлогодние финалисты Кубка Либертадорес.
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«Бока Хуниорс» впервые в истории выиграла Суперкубок Аргентины

Спорт-Экспресс03:26

«Бока Хуниорс» — «Росарио Сентраль» — 0:0 (6:5). Видеообзор матча за Суперкубок Аргентины

Sport24.ru04:07

«Бока Хуниорс» впервые выиграла Суперкубок Аргентины

Матч ТВ02:26

«Бока Хуниорс» впервые выиграла Суперкубок Аргентины

Sportbox.RU02:26

«Бока Хуниорс» впервые в своей истории завоевала Суперкубок Аргентины

Чемпионат03:17

«Бока Хуниорс» победил «Росарио Сентраль» в матче за Суперкубок Аргентины

РИА Новости01:48

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Газета.Ru01:11
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