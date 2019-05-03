«Бока Хуниорс» впервые выиграла Суперкубок АргентиныМатч ТВ 02:26

В матче за Суперкубок Аргентины «Бока Хуниорс» переиграла «Росарио Сентраль» в серии пенальти. Основное время матча закончилось со счетом 0:0, в серии послематчевых пенальти успех праздновали прошлогодние финалисты Кубка Либертадорес.

Футбол УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.

Происшествия Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Авто Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.

Футбол Стали известны стартовые составы «Енисея» и «Анжи» Стали известны стартовые составы красноярского «Енисея» и махачкалинского «Анжи» на матч 27-го тура чемпионата России.

Наука В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.

Авто Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.

Политика Белый дом заявил о правовых неточностях в докладе Мюллера Министерство юстиции США 18 апреля обнародовало итоговый доклад спецпрокурора Юрист Белого дома Эммет Флад заявил, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о результатах расследования возможного вмешательства РФ в президентские выборы в США противоречит существующему праву, передает CNN.

Происшествия Трехлетняя девочка погибла в Москве, выпав с шестого этажа Полицейские в Москве задержали двух родителей, чья трехлетняя дочь выпала с балкона на шестом этаже и разбилась, сообщил руководитель пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов.

Политика Заседание трибунала по делу украинских моряков пройдет 10 мая Международный трибунал по делу задержанных в РФ украинских моряков назначен на 10 мая, сообщила на своей странице в Facebook замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Армия и оружие В Киеве поправили заявление Коломойского о гражданской войне на Украине Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал заявление украинского олигарха Игоря Коломойского о том, что в Донбассе происходит "гражданский конфликт".

Музыка Лазарев рассказал, зачем сдал кровь перед «Евровидением» Певец Сергей Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед песенным конкурсом "Евровидение", на котором он во второй раз представит Россию.

Гаджеты Мощный смартфон Honor 20 Pro показали на «живом» фото "Живые" фотографии смартфона Honor 20 Pro вместе с упаковкой появились на страницах издания Slashleaks.

Политика В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.

Здоровье Эксперты развеяли мифы о клещах Эксперты отмечают, что клещи водятся не только в лесах, но и на любых открытых пространствах с травой.

Происшествия Неизвестные ограбили квартиру пенсионерки в Москве на 8 млн рублей Неизвестные ограбили квартиру пенсионерки в Москве — злоумышленники похитили более $35 тыс. (более 2 млн рублей) и ценные вещи.

Экономика Баффетт назвал себя «идиотом» за долгий отказ покупать акции Amazon Миллиардер и инвестор Уоррен Баффетт рассказал телеканалу CNBC, что его холдинговая компания Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon.

Армия и оружие Россия и Турция могут стать партнерами по проекту С-500 «Прометей» Гендиректор российского оборонного предприятия «Ростех» Сергей Чемезов заявил о готовности привлечь Турцию для тесного сотрудничества в рамках проекта зенитно-ракетного комплекса С-500 «Прометей», пишет турецкое издание «Anadolu».

Политика Советник назвал главный приоритет Зеленского Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по международной деятельности, экономике и финансам Александр Данилюк назвал главный приоритет Зеленского после инаугурации.

Политика В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница, напоминает «Газета.ру».

Общество В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.