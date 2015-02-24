Футбол

«Бока Хуниорс» впервые выиграла Суперкубок АргентиныМатч ТВ 02:26

Суперкубок Аргентины впервые был разыгран в сезоне-2012/13. В семи розыгрышах трофея было зафиксировано семь разных победителей. «Бока Хуниорс» четырежды принимала участие в игре за Суперкубок.
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