Футбол
«Бока Хуниорс» впервые выиграла Суперкубок АргентиныМатч ТВ 02:26
Суперкубок Аргентины впервые был разыгран в сезоне-2012/13. В семи розыгрышах трофея было зафиксировано семь разных победителей. «Бока Хуниорс» четырежды принимала участие в игре за Суперкубок.
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Общество
Король Таиланда женился на генерале
Обновлено вчера в 04:48
Наука
В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков
Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Кино
Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено вчера в 19:19
Происшествия
В Мексике нашли мертвой «Мисс Уругвай-2006»
Обладательницу титула «Мисс Уругвай-2006» Фатими Давилу нашли мертвой в четверг в одном из отелей Мехико.
Обновлено в 01:32
Политика
Встреча Лаврова и Помпео согласована
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что встреча главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в Финляндии согласована.
Обновлено в 02:02
Политика
На Украине придумали способ увеличить численность армии
Группа депутатов Верховной рады подготовила законопроект, который позволит доукомплектовать украинскую армию, сообщают "Украинские новости".
Обновлено вчера в 20:54
Экономика
Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
Обновлено вчера в 21:36
Транспорт
В Госдуме предложили ограничить ремонт дорог в праздники из-за пробок
Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил вице-премьеру Максиму Акимову ограничить ремонт дорог в первые дни государственных праздников.
Обновлено в 00:24
Происшествия
Поставившую ребенка на колени заведующую краснодарского детсада уволят
Заведующую одного из детских садов Краснодара уволят после того, как она поставила ребенка на колени.
Обновлено 01 мая в 12:08
Политика
Трамп заявил, что не стремится к военной операции в Венесуэле
Ранее газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших помощников американского лидера сообщила, что Трамп не особо стремится проводить военную операцию в Венесуэле, однако на этом настаивает его помощник по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено вчера в 19:57
Космос
NASA показало фото заката на Марсе
Зонд NASA InSight, изучающий внутреннее строение и состав Красной планеты, прислал на Землю снимок заката на Марсе.
Обновлено вчера в 21:14
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае
Российский певец Филипп Киркоров отпраздновал свой 52-й день рождения в Дубае в одном из самых знаменитых отелей мира Burj Al Arab.
Обновлено вчера в 22:54
Общество
В Индии эвакуируют около 800 тысяч человек из-за циклона «Фани»
Как ожидается, циклон обрушится на берег штата Орисса в пятницу, 3 мая, порывы ветра могут достигать 180 км/час, в прибрежных районах ожидаются мощные дожди.
Обновлено вчера в 02:07
Армия и оружие
В ДНР отреагировали на заявление Киева о захвате территорий Донбасса
Обновлено вчера в 07:41
Авто
Бюджетный кроссовер Hyundai ix35 побил очередной рекорд продаж
Обновлено вчера в 22:26
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Глава МИД Украины Павел Климкин предложил гражданам страны пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".
Обновлено вчера в 17:32
Армия и оружие
Боевики обстреляли российскую авиабазу в Сирии
Террористы попытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.
Обновлено вчера в 15:25
Авто
Алла Шишкина продала подаренный за победу на Олимпиаде BMW. И вот почему
Российская синхронистка Алла Шишкина рассказала, что продала свой автомобиль BMW, подаренный за победу на Олимпиаде.
Обновлено в 01:26
Происшествия
Ребенка на воздушном шаре унесло ветром в Крыму
Обновлено в 01:36
Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»
В пресс-службе правительства РФ опровергли наличие родственных связей между супругой премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга "Мираторг" братьями Виктором и Александром Линниками.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Следователи проверят данные о детях-маугли из Петербурга
Обновлено в 02:43
Политика
Симоньян предложила 15 мая провести акцию в поддержку Вышинского
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян во Всемирный день свободы печати предложила всем, кто хочет поддержать арестованного руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, поговорить о свободе слова 15 мая у посольства Украины в Москве.
Обновлено в 02:09
Общество
Дождливая погода и до 14 градусов тепла ожидаются в Москве в четверг
Облачная и дождливая погода с температурой до плюс 14 градусов ожидается в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено 01 мая в 23:24
Политика
На Украине оценили готовность России к «военному обострению»
Россия готова к "военному обострению" в Донбассе, заявил заместитель министра "по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Георгий Тука в интервью изданию "Сегодня".
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
В США трех подростков обвинили в попытке взорвать школу
Три подростка в штате Нью-Йорк обвиняются в сговоре взорвать бомбу в школе, сообщает телеканал ABC7 .
Обновлено вчера в 17:26
Политика
Депутат Рады назвал трагедию в Одессе «Днем победы»
Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" - с другой.
Обновлено вчера в 19:09
Политика
В МИД РФ прокомментировали смену посла в Минске
Смена посла России в Белоруссии является нормальной дипломатической практикой и не говорит о кризисе в отношениях двух стран.
Обновлено в 01:14
Космос
Воду на Землю доставили астероиды
Обновлено в 02:44
Политика
Лорд Баркер получил до $5 млн за снятие санкций с компаний Дерипаски
Член Палаты лордов парламента Великобритании и глава совета директоров En+ Грегори Баркер получил от En+ бонус в размере от $3,9 млн до $5,2 млн за роль в снятии американских санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено вчера в 12:47
Технологии
В России заблокировали сайт Last.fm
В России ограничили доступ к музыкальной социальной сети Last.fm. На блокировку пожаловались пользователи соцсетей.
Обновлено вчера в 19:22