Футбол

«Бока Хуниорс» впервые в истории выиграла Суперкубок АргентиныСпорт-Экспресс 03:26

Суперкубок Аргентины разыгрывается с 2012 года, для "Боки" это первая победа в турнире, ранее она трижды проигрывала в финале, включая прошлогодний розыгрыш. Суперкубок Аргентины "Бока Хуниорс" - "Росарио Сентраль" - 0:0.
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«Бока Хуниорс» впервые в истории выиграла Суперкубок Аргентины

Спорт-Экспресс03:26

«Бока-Хуниорс» — «Росарио Сентраль» — 0:0 (6:5). Видеообзор матча за Суперкубок Аргентины

Sport24.ru04:07

«Бока Хуниорс» впервые выиграла Суперкубок Аргентины

Матч ТВ02:26

«Бока Хуниорс» впервые выиграла Суперкубок Аргентины

Sportbox.RU02:26

«Бока Хуниорс» впервые в своей истории завоевала Суперкубок Аргентины

Чемпионат03:17

«Бока Хуниорс» победил «Росарио Сентраль» в матче за Суперкубок Аргентины

РИА Новости01:48

Определился победитель футбольного Суперкубка Аргентины

Газета.Ru01:11
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Официальный футбольный турнир в Аргентине, в котором принимают участие чемпион Аргентины и обладатель Кубка страны предыдущего сезона.
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