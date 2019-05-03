Футбол
«Бока Хуниорс» впервые в истории выиграла Суперкубок АргентиныСпорт-Экспресс 03:26
Суперкубок Аргентины разыгрывается с 2012 года, для "Боки" это первая победа в турнире, ранее она трижды проигрывала в финале, включая прошлогодний розыгрыш. Суперкубок Аргентины "Бока Хуниорс" - "Росарио Сентраль" - 0:0.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:37, Ашберн
Наука
В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков
Обновлено в 00:53
Политика
Военный советник Зеленского пообещал вернуть Донбасс через пять лет
Иван Апаршин, который является военным советником нового президента Украины Владимира Зеленского, рассказал, как и когда страна сможет вернуть Донбасс.
Обновлено вчера в 14:09
Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»
В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Происшествия
В Крыму воздушный шар с ребенком унесло ветром
Обновлено в 02:45
Авто
Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Футбол
Абрамович не планирует продавать «Челси»
Как сообщает Sky Sports, Абрамович не говорил на эту тему с потенциальными покупателями, в том числе с богатейшим человеком Великобритании Джимом Рэтклиффом, который хотел бы приобрести клуб.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Сотрудника прокуратуры обвиняют в стрельбе в Вырице
Во всем обвиняют прокурора Тихвинского района Михаила Волницкого.
Обновлено вчера в 18:05
Футбол
УЕФА не стал наказывать сборную Украины за выступление Мораеса
Глава Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко заявил, что контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА не стала наказывать сборную Украины за участие бразильца Жуниора Мораеса в матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
Принц Гарри уедет от Меган Маркл и может пропустить рождение первенца
Герцог Сассекский уедет от беременной Меган Маркл и может пропустить рождение на свет своего первенца.
Обновлено вчера в 19:15
Музыка
Телеканал «Россия 1» отстранил Алсу от ведения «Евровидения»
Канал "Россия 1" официально объявил в программе "Вести", что Алсу участвовать в съемках европейского конкурса не будет.
Обновлено вчера в 05:42
Энергетика
Цена на нефть марки Brent рухнула до $71,28
Цена на нефть марки Brent подешевела до $71,28 за баррель. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено вчера в 09:11
Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт
В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:18
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Обновлено вчера в 17:32
Космос
«Космокурс» рассказал о прочности шаттлов для туристов
Первый 15-минутный полёт будет совершён в 2025 году. Туристы окажутся в состоянии невесомости на срок 5 минут.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Осужденную за убийство брата Ким Чен Ына выпустили из тюрьмы
Гражданка Вьетнама Зоан Тхи Хыон, которую осудили по делу об убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Чен Нама, вышла на свободу.
Обновлено вчера в 22:45
Космос
NASA показало фото заката на Марсе
Зонд NASA InSight, изучающий внутреннее строение и состав Красной планеты, прислал на Землю снимок заката на Марсе.
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия
Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия
Российский певец и актер Влад Топалов попал в автоаварию. Об этом 33-летний исполнитель рассказал в своем Instagram.
Обновлено вчера в 18:26
Происшествия
На Сахалине сгорели шесть жилых домов
Обновлено в 04:08
Общество
Глушаков из мести запретил дочери вылетать из России
Обновлено в 04:31
Общество
Правительство утвердило правила маркировки товаров
Кабмин утвердил общие правила маркировки товаров и положение о государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие
В ДНР подсчитали потери ВСУ в Донбассе за год
С начала действия так называемой украинской операции объединённых сил в Донбассе ВСУ потеряли более тысячи военных.
Обновлено вчера в 20:47
Здоровье
Развенчаны самые популярные у россиян мифы о клещах
Специалисты решили рассказать о самых распространенных среди населения мифах, дабы объяснить, что из этого соответствует действительности.
Обновлено в 03:58
Политика
Юнкер назвал проблемой ЕС утрату европейцами «коллективного либидо»
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал основной проблемой для Евросоюза утрату европейцами "коллективного либидо", что сказывается на доверии к институтам ЕС и смене политических предпочтений.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В Краснодаре уволят заведующую садиком, поставившую ребенка на колени
Как ранее сообщали «Кубанские новости», 1 мая в социальных сетях было опубликовано видео, на кадрах которого женщина кричит на маленького мальчика, после чего заставляет его встать на колени и целовать землю.
Обновлено 01 мая в 09:54
Политика
В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России
Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница, напоминает «Газета.ру».
Обновлено в 03:13
Происшествия
На северо-востоке Петербурга горит склад
Крупный пожар начался в помещениях склада на шоссе Революции в Красногвардейском районе Петербурга 2 мая поздно вечером.
Обновлено вчера в 17:16
Общество
Нижегородские власти оценили ситуацию с георгиевскими ленточками
Ранее сообщалось, что в некоторых магазинах Нижнего Новгорода в преддверии 9 Мая появились георгиевские ленточки с изображением свастики.
Обновлено в 03:36
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов четверга
По мнению экспертов "Интерфакса", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на старте торгов 2 мая на фоне общемирового снижения у глобальных инвесторов "аппетита к риску", что ведет к падению котировок практически всех валют emerging markets.
Обновлено вчера в 03:17
Общество
В Петербурге объявили желтый уровень опасности из-за погоды
На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в пятницу, 3 мая, объявлен желтый уровень опасности из-за погоды.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
Невестка Алсу нарушила молчание из-за последствий скандала
Обновлено вчера в 10:00