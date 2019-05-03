«Бока Хуниорс» впервые в истории выиграла Суперкубок АргентиныСпорт-Экспресс 03:26

Суперкубок Аргентины разыгрывается с 2012 года, для "Боки" это первая победа в турнире, ранее она трижды проигрывала в финале, включая прошлогодний розыгрыш. Суперкубок Аргентины "Бока Хуниорс" - "Росарио Сентраль" - 0:0.

Шоу-бизнес Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс ожидают третьего ребенка Блейк Лайвли подтвердила слухи о беременности третьим ребенком на премьере нового фильма с участием мужа «Покемон: Детектив Пикачу».

Единоборства Шлеменко оказался тяжелее Андраде Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко оказался тяжелее бразильца Вискарди Андраде на 650 граммов перед очным поединком.

Авто Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.

Шоу-бизнес Никите Преснякову провели медицинское обследование Отечественному исполнителю Никите Преснякову провели медицинское обследование в связи с его новым образом жизни.

Происшествия Появилось видео падения воздушного шара с ребенком в Крыму В Феодосии семья каталась на воздушном шаре. От порыва ветра корзина ударилась о землю — взрослые выпали, а 11-летняя девочка осталась.

Происшествия Пострадавшую в ДТП певицу МакSим перевезли в столичную клинику Певицу МакSим, пострадавшую в ДТП, перевезли в одну из столичных клиник на частном самолете.

Хоккей Голы Овечкина, Афиногенова и Каменского попали в топ-5 за историю НХЛ Третье место заняла шайба капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (16 января 2006 года), на четвёртом месте гол Максима Афиногенова в составе «Баффало Сэйбрз» (22 ноября 2003-го), а шайба Валерия Каменского замкнула топ-5 (20 января 1997 года).

Политика Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2» Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».

Политика Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.

Гаджеты Asus показала на тизерах смартфон ZenFone 6 Компания Asus представила тизер-изображение производительного смартфона ZenFone 6, официальная премьера которого должна состояться 16 мая текущего года.

Музыка Участникам Евровидения-2019 предложили сдать ДНК-тест Участникам Евровидения-2019 предложили выяснить свою родословную с помощью ДНК-теста, заявили РИА Новости в пресс-службе конкурса.

Футбол УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.

Спорт Дисквалифицированного по допинговому делу россиянина уличили во лжи Российский прыгун в высоту Данил Лысенко, дисквалифицированный за нарушения антидопинговых правил, был уличен в фальсификации доказательств своей невиновности.

Политика На Украине рассказали о поставках газа из США Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Киев и Вашингтон близки к заключению договора о поставках газа из США.

Шоу-бизнес Елизавета Боярская спустилась в метро без макияжа Актриса Елизавета Боярская покорила фанатов естественной красотой, спустившись в петербургское метро без макияжа, фото с женой опубликовал в Instagram муж актрисы Максим Матвеев.

Политика Названа возможная дата инаугурации Зеленского В Верховную раду внесли проект постановления о дате торжественной присяги избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Футбол Енисей — Анжи 3:1 Красноярский «Енисей» на своём поле обыграл махачкалинский «Анжи» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Политика В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница, напоминает «Газета.ру».

Армия и оружие Россия захотела продать Турции Су-57 Россия готова поставлять Турции истребители пятого поколения Су-57, если турецкая сторона выразит заинтересованность в подобном предложении.