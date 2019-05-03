Футбол
«Бока Хуниорс» впервые в истории выиграла Суперкубок АргентиныСпорт-Экспресс 03:26
Суперкубок Аргентины разыгрывается с 2012 года, для "Боки" это первая победа в турнире, ранее она трижды проигрывала в финале, включая прошлогодний розыгрыш. Суперкубок Аргентины "Бока Хуниорс" - "Росарио Сентраль" - 0:0.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:09, Ашберн
Шоу-бизнес
Максим Виторган интимно прижался к груди Глюкозы
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс ожидают третьего ребенка
Блейк Лайвли подтвердила слухи о беременности третьим ребенком на премьере нового фильма с участием мужа «Покемон: Детектив Пикачу».
Обновлено вчера в 20:06
Единоборства
Шлеменко оказался тяжелее Андраде
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко оказался тяжелее бразильца Вискарди Андраде на 650 граммов перед очным поединком.
Обновлено в 07:28
Авто
Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Никите Преснякову провели медицинское обследование
Отечественному исполнителю Никите Преснякову провели медицинское обследование в связи с его новым образом жизни.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Появилось видео падения воздушного шара с ребенком в Крыму
В Феодосии семья каталась на воздушном шаре. От порыва ветра корзина ударилась о землю — взрослые выпали, а 11-летняя девочка осталась.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Пострадавшую в ДТП певицу МакSим перевезли в столичную клинику
Певицу МакSим, пострадавшую в ДТП, перевезли в одну из столичных клиник на частном самолете.
Обновлено в 07:32
Хоккей
Голы Овечкина, Афиногенова и Каменского попали в топ-5 за историю НХЛ
Третье место заняла шайба капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (16 января 2006 года), на четвёртом месте гол Максима Афиногенова в составе «Баффало Сэйбрз» (22 ноября 2003-го), а шайба Валерия Каменского замкнула топ-5 (20 января 1997 года).
Обновлено в 07:15
Политика
Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 04:27
Политика
Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 07:23
Гаджеты
Asus показала на тизерах смартфон ZenFone 6
Компания Asus представила тизер-изображение производительного смартфона ZenFone 6, официальная премьера которого должна состояться 16 мая текущего года.
Обновлено в 02:56
Музыка
Участникам Евровидения-2019 предложили сдать ДНК-тест
Участникам Евровидения-2019 предложили выяснить свою родословную с помощью ДНК-теста, заявили РИА Новости в пресс-службе конкурса.
Обновлено в 04:13
Футбол
УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.
Обновлено в 04:36
Спорт
Дисквалифицированного по допинговому делу россиянина уличили во лжи
Российский прыгун в высоту Данил Лысенко, дисквалифицированный за нарушения антидопинговых правил, был уличен в фальсификации доказательств своей невиновности.
Обновлено в 06:44
Политика
На Украине рассказали о поставках газа из США
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Киев и Вашингтон близки к заключению договора о поставках газа из США.
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская спустилась в метро без макияжа
Актриса Елизавета Боярская покорила фанатов естественной красотой, спустившись в петербургское метро без макияжа, фото с женой опубликовал в Instagram муж актрисы Максим Матвеев.
Обновлено в 08:19
Политика
Названа возможная дата инаугурации Зеленского
В Верховную раду внесли проект постановления о дате торжественной присяги избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:32
Футбол
Енисей — Анжи 3:1
Красноярский «Енисей» на своём поле обыграл махачкалинский «Анжи» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 08:53
Футбол
Жиго перенес операцию и выбыл из строя на месяц
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго в пятницу перенес операцию, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 08:35
Культура
«Кусок беспросветного позора»: Артемий Лебедев показал набросок Дурова к логотипу «ВКонтакте»
Обновлено в 08:36
Технологии
Эксперты рассказали, как не стать жертвой хакеров в праздники
Специалисты "Лаборатории Касперского" и Group-IB рассказали РИА Новости, как не стать жертвой мошенников.
Обновлено в 05:16
Политика
В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России
Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница, напоминает «Газета.ру».
Обновлено в 03:13
Армия и оружие
Россия захотела продать Турции Су-57
Россия готова поставлять Турции истребители пятого поколения Су-57, если турецкая сторона выразит заинтересованность в подобном предложении.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Под Киевом неизвестные напали на дом украинского нардепа от «Народного фронта» Павла Пинзеника
В ночь на 3 мая неизвестные устроили разбой в доме нардепа от "Народного фронта" Павла Пинзеника.
Обновлено в 05:42
Кино
Режиссёр фильма про Соника пообещал исправить дизайн персонажа
Настолько, что поклонники Соника сами начали перерисовывать героя: После многочисленных жалоб зрителей режиссёр картины Джефф Фаулер у себя в твиттере ответил, что к релизу над дизайном ещё поработают: Спасибо за поддержку.
Обновлено в 05:14