Футбол

«Бока Хуниорс» впервые в истории выиграла Суперкубок АргентиныСпорт-Экспресс 03:26

Суперкубок Аргентины разыгрывается с 2012 года, для "Боки" это первая победа в турнире, ранее она трижды проигрывала в финале, включая прошлогодний розыгрыш. Суперкубок Аргентины "Бока Хуниорс" - "Росарио Сентраль" - 0:0.
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«Бока Хуниорс» впервые в истории выиграла Суперкубок Аргентины

Спорт-Экспресс03:26

«Бока Хуниорс» — «Росарио Сентраль» — 0:0 (6:5). Видеообзор матча за Суперкубок Аргентины

Sport24.ru04:07

«Бока Хуниорс» впервые выиграла Суперкубок Аргентины

Матч ТВ02:26

«Бока Хуниорс» впервые выиграла Суперкубок Аргентины

Sportbox.RU02:26

«Бока Хуниорс» впервые в своей истории завоевала Суперкубок Аргентины

Чемпионат03:17

«Бока Хуниорс» победил «Росарио Сентраль» в матче за Суперкубок Аргентины

РИА Новости01:48

Определился победитель футбольного Суперкубка Аргентины

Газета.Ru01:11
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Компания Asus представила тизер-изображение производительного смартфона ZenFone 6, официальная премьера которого должна состояться 16 мая текущего года.
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С самолетом, летевшим из Минвод в Нур-Султан, произошло ЧП

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Названа возможная дата инаугурации Зеленского

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Жиго перенес операцию и выбыл из строя на месяц

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В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России

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Один из сильнейших и самых популярных аргентинских футбольных клубов из города Буэнос-Айрес. «Бока» выиграла 18 международных турниров, является рекордсменом мира по этому показателю, вместе с клубом «Милан». Сюда входят шесть Кубков Либертадорес и три Межконтинентальных Кубка. Клуб 24 раза становился чемпионом Аргентины, что является вторым показателем в Аргентине после «Ривер Плейта». Противостояние с этим клубом является Суперкласико аргентинского футбола, и одним из важнейших дерби в мировом футболе.
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Суперкубок Аргентины по футболу
Официальный футбольный турнир в Аргентине, в котором принимают участие чемпион Аргентины и обладатель Кубка страны предыдущего сезона.
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