Футбол

«Бока Хуниорс» намерен приобрести у «Зенита» РигониNewInform 11:03

Ранее руководство «Боки» попыталось приобрести защитника лиссабонского «Спортинга» Маркоса Акунью за 15 миллионов евро, однако получило от португальцев отказ. Теперь аргентинцы намерены сделать предложение «Зениту» о трансфере Ригони.
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Бока Хуниорс
Спортивный клуб
Один из сильнейших и самых популярных аргентинских футбольных клубов из города Буэнос-Айрес. «Бока» выиграла 18 международных турниров, является рекордсменом мира по этому показателю, вместе с клубом «Милан». Сюда входят шесть Кубков Либертадорес и три Межконтинентальных Кубка. Клуб 24 раза становился чемпионом Аргентины, что является вторым показателем в Аргентине после «Ривер Плейта». Противостояние с этим клубом является Суперкласико аргентинского футбола, и одним из важнейших дерби в мировом футболе.
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