Футбол
«Бока Хуниорс» интересуется ИкардиЧемпионат 10:21
Руководство аргентинского клуба «Бока Хуниорс» хочет заполучить нападающего миланского «Интера» Мауро Икарди. По словам президента клуба Даниэля Анхелиси, речь идёт об однолетней аренде.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 12:23, Ашберн
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В Японии одобрили опыты по созданию гибридов человека и животного
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Обновлено в 08:52
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Пожары в Сибири: возбуждено первое уголовное дело
Обновлено в 12:06
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Обновлено в 09:33
Экономика
Медведев поручил доработать законопроект об онлайн-торговле алкоголем
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину совместно с заинтересованными органами власти доработать законопроект об онлайн-продаже алкоголя до 12 сентября 2019 года, следует из протокола совещания у председателя правительства (есть в распоряжении RNS).
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Сборная России по хоккею сыграет против команды Швейцарии в стартовом матче на чемпионате мира 2020 года.
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В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
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Армия и оружие
Немцы выступили за вывоз ядерного оружия США из Германии
Большинство граждан Германии высказались за то, чтобы с территории федеративной республики было вывезено американское ядерное оружие, свидетельствуют результаты опроса социологической службы Kantar.
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Обновлено в 03:08
Политика
Зеленский назначил бывшего игрока КВН главой Госуправления делами
Борзов ранее занимал должность врио главы Госуправления делами и заместителя руководителя ведомства. Эту должность он занимал с 2014 года.
Обновлено в 09:18
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Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
Обновлено вчера в 10:12
Политика
Захарова высказалась о связанных с «Северным потоком – 2» санкциях США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала готовящиеся в США санкции, связанные с «Северным потоком – 2», очередным витком русофобской кампании.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Навальный подал в СК заявление о своем отравлении в спецприемнике
Оппозиционер Алексей Навальный обратился в Следственный комитет с заявлением о преступлении в связи с отравлением в спецприемнике, где он находится под административным арестом, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Вадим Кобзев.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Налоговая решила проверить телеканал «Дождь»
Налоговая инспекция обратилась к телеканалу «Дождь» для проверки факта уплаты налога на прибыль в 2016–2018 годы.
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Сотрудник НИИ Генпрокуратуры Наталья Ратинова рассказала, что опрос бывших сотрудников правоохранительных органов, осужденных за коррупционные деяния, выявил у них высокие моральные ценности.
Обновлено в 07:41
Происшествия
У пассажира во Внукове изъяли котят на миллион рублей
Обновлено в 08:12
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Общество
Число невыездных россиян с начала года увеличилось почти на 1 млн
Если на начало года в России было 2,6 млн невыездных должников, то к середине лета (к 1 июля) их число выросло до 3,58 млн, говорится в материалах службы судебных приставов.
Обновлено в 02:52
Спорт
Йохауг выиграла забег в гору на фестивале Blink, Нечаевская — 4-я
Норвежская лыжница Терезе Йохауг стала победительницей забега в гору на 7,5 км на фестивале Blink в Санднесе (Норвегия).
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Армия и оружие
В постпредстве России назвали ошибкой расследование ООН по Сирии
В постпредстве России добавили, что возникает вопрос, имел ли Генсек ООН полномочия для организации такого расследования.
Обновлено в 11:55
Общество
Названы журналисты, которым россияне доверяют больше всего
Соловьев, Малахов и Познер входили в число наиболее авторитетных для россиян журналистов и год назад.
Обновлено в 03:07
Здоровье
В Индии врачи удалили ребенку 526 зубов
Обновлено в 11:41