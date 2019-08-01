Футбол
«Бока Хуниорс» интересуется ИкардиЧемпионат 10:21
Руководство аргентинского клуба «Бока Хуниорс» хочет заполучить нападающего миланского «Интера» Мауро Икарди. По словам президента клуба Даниэля Анхелиси, речь идёт об однолетней аренде.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 20:00, Ашберн
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию Киевского патриархата
Обновлено вчера в 06:30
Футбол
Тульский «Арсенал» проиграл «Нефтчи» и завершил борьбу в Лиге Европы
Тульский "Арсенал" проиграл бакинскому "Нефтчи" со счетом 0:3 в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и не сумел выйти в следующую стадию турнира.
Обновлено в 14:54
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Экология
Судоходство на Волге садится на мель
Судоходство на Волге садится на мель Проблемы судоходства по Волге обостряются — пассажирские и грузовые суда сутками не могут пройти участок у Городца из-за низкого уровня воды.
Обновлено в 19:02
Армия и оружие
США закупают оружия на 2 трлн долларов
Минобороны закупает оружия на $624 млрд; ВВС США на $269 млрд; сухопутные войска на $199 млрд.
Обновлено в 18:02
Политика
Трамп заявил, что рассматривает вопрос блокады Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что его администрация рассматривает вопрос введения блокады против Венесуэлы.
Обновлено в 16:27
Футбол
Футболист АЗ Гус Тил назвал переход в «Спартак» делом времени
Капитан голландского клуба АЗ Гус Тил подтвердил, что может перейти в московский футбольный клуб "Спартак".
Обновлено в 17:21
Армия и оружие
МИД России осудил создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САР
Ранее Генсек ООН поручил начать расследование «серии инцидентов», произошедших на северо-западе Сирии после заключения между Россией и Турцией меморандума по идлибской зоне деэскалации.
Обновлено в 13:27
Происшествия
Мужчина с ножом напал на полицейских в Сургуте
В Сургуте неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на полицейских.
Обновлено в 15:49
Происшествия
Пропавшие в Белом море туристы найдены живыми
Обновлено в 12:39
Общество
Женщинам в Саудовской Аравии разрешили путешествовать одним
Обновлено в 19:25
Происшествия
Продававшую путевки в «Артек» под видом работницы СК женщину задержали
В Санкт-Петербурге задержали женщину, которая продавала путевки в лагерь «Артек» под видом сотрудницы Следственного комитета.
Обновлено в 13:33
Финансы
Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,75%
Банк Англии принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75%. Об этом говорится на сайте регулятора.
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес
В США Rolls-Royce Элизабет Тейлор выставлен на торги за $2 млн
Автомобиль Rolls-Royce, принадлежавший актрисе Элизабет Тейлор (1932-2011 годы), выставлен на торги в Нью-Йорке 6 августа.
Обновлено в 19:28
Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:38
Политика
Горбачев назвал последствия выхода из ДРСМД
Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 19:44
Политика
В МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири
Обновлено в 02:45
Игры
Авторы Call of Duty: Modern Warfare представили мультиплеер
Обновлено в 13:27
Игры
«Ростелеком» запустил цифровой магазин игр
По словам директора игрового направления компании «Ростелеком» Алексея Степуро, система основана на партнёрстве «Ростелекома» с ведущими разработчиками и поставщиками игровой индустрии.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео
В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
Обновлено в 18:13
Происшествия
Автомобиль дорожной службы попал в аварию на Кутузовском проспекте
Пресс-служба столичного управления Госавтоинспекции подтвердила факт аварии на Кутузовском проспекте в Москве с участием автомобиля дорожной службы.
Обновлено в 19:17
Авто
В Китае представили кроссовер для богатых с девятью дверьми
Китайский стартап Human Horizons, чья техническая команда возглавляется бывшим начальником подразделения по спецпроектам Jaguar Land Rover Марком Стэнтоном, представил радикальную концепцию внедорожника HiPhi 1. Проект демонстрирует первый серийный автомобиль новой компании, который, как говорят, должен поступить в продажу в течение двух лет.
Обновлено вчера в 15:36
Общество
В Тулуне резко поднялся уровень воды в реке Ия
Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше 7,5 м. В городе вновь остановлена работа котельных, эвакуированы люди.
Обновлено 30 июля в 05:34
Футбол
Матч «Спартака» и «Динамо» пройдет по плану
Встреча четвертого тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Динамо» перенесена не будет.
Обновлено в 05:42
Общество
Пожары в Сибири: местные власти вызывают дожди
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
Минобороны протестировало «военный интернет»
Министерство обороны протестировало работу "военного интернета", сообщает газета "Известия".
Обновлено в 04:13
Футбол
Н`Голо Канте: «Всегда приятно быть во внимании больших клубов»
Полузащитник "Челси" Н`Голо Канте признался, что ему приятно внимание других клубов. Тем не менее, француз сосредоточен на своей игре.
Обновлено в 18:50