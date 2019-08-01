Футбол
«Бока Хуниорс» интересуется ИкардиЧемпионат 10:21
Руководство аргентинского клуба «Бока Хуниорс» хочет заполучить нападающего миланского «Интера» Мауро Икарди. По словам президента клуба Даниэля Анхелиси, речь идёт об однолетней аренде.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 13:55, Ашберн
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Политика
Карен Шахназаров: Несанкционированные митинги расшатывают общество
Несанкционированные митинги ведут к расшатыванию общества, они могут довести до распада страны.
Обновлено в 11:30
Политика
Германия призвала Россию и США продлить СНВ-3
Россия и Соединенные Штаты должны поддержать продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Обновлено в 06:15
Игры
Вышел трейлер Borderlands 3 с Моуз и ее Железным медведем
Обновлено в 11:58
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Обновлено в 08:51
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Космос
НАСА обнаружило новую пригодную для жизни планету
По словам исследователей, вновь обнаруженная планета получила название GJ 357 d. Она расположена в обитаемой зоне своего солнца и получает столько звёздной энергии, сколько и Марс.
Обновлено в 11:17
Гаджеты
Представлены долгожданные 10-нанометровые процессоры Intel Ice Lake
Месяц назад в Сеть утекли параметры настольные процессоры Intel Comet Lake, которые относятся к десятому поколению CPU Core.
Обновлено в 11:49
Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в Сибири
Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность).
Обновлено в 11:41
Политика
Системы бронирования авиабилетов обязали перенести серверы в Россию
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому работающие в России системы бронирования авиабилетов будут обязаны перенести серверы и базы данных на территорию РФ.
Обновлено в 10:33
Авто
Завод Mercedes-Benz в Подмосковье трудоустроит еще 400 человек
Российский завод Mercedes-Benz в инудстриальном парке «Есипово» планомерно наращивает темпы выпуска автомобилей и планирует в сентябре приступить к работе в две смены, для работы дополнительно наберут 400 сотрудников, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
В постпредстве России назвали ошибкой расследование ООН по Сирии
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва считает ошибочным решение Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о начале расследования по авиаударам в Идлибе.
Обновлено в 11:55
Общество
В Думе объяснили ужесточение Финляндией визовых требований для россиян
Финляндия идет на ужесточение визовых требований к россиянам под давлением Евросоюза.
Обновлено в 04:30
Авто
Бренд Haval вложит более 42 млрд рублей в производство в России
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал, что его сын начал врать
Напомним: Шепелев воспитывает шестилетнего сына самостоятельно после смерти его гражданской жены, певицы Жанны Фриске.
Обновлено в 12:57
Наука
Археологи обнаружили затонувший древнегреческий храм с сокровищами
Недавно американские археологи, исследующие древний затонувший город Гераклион в западной части дельты Нила, наткнулись на интересный древнегреческий храм, а также множество артефактов, включая золотые украшения, гончарные изделия, монеты и фрагмент церемониальной лодки.
Обновлено вчера в 04:32
Общество
Что изменилось в жизни россиян с 1 августа 2019 года
В-четвертых, в августе в стране вводится ответственность за так называемое «зарплатное рабство», то есть случаи, при которых работодатель не хочет переводить зарплаты сотрудникам на счет выбранного человеком банка.
Обновлено вчера в 23:03
Общество
Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного
В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено в 12:03
Экономика
Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларов
Совокупное состояние богатейших россиян за первые семь месяцев 2019 года увеличилось на 36,324 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Обновлено в 10:32
Армия и оружие
Минобороны сообщило о тестировании спутника-инспектора
Российский спутник-инспектор провел орбитальное обслуживание военного спутника-регистратора. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.
Обновлено в 10:30
Авто
«АвтоВАЗ» повысил цены на свои автомобили
Обновлено в 04:33
Происшествия
Спасатели нашли живыми пропавших в Белом море туристов
В среду спасателям поступила информация, что десять туристов-байдарочников из Санкт-Петербурга пропали на Белом море в Карелии, с 24 июля они не выходили на связь.
Обновлено в 13:40
Здоровье
Пять неэффективных лечебных процедур назвал доктор Мясников
Перцовые пластыри и банки Мясников считает бесполезными. Медицинскими процедурами не считает доктор грязелечение и водолечение.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Мошенница продавала путевки в «Артек» под видом сотрудницы СК
В Санкт-Петербурге задержана женщина, продававшая поддельные путевки в детский лагерь «Артек».
Обновлено в 12:27
Общество
Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
Обновлено вчера в 10:12