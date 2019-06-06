Футбол
«Бока Хуниорс» и «Америка» интересуются игроком «Зенита» РигониSport24.ru 06 июня в 14:29
Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони попал в сферу интересов «Боки Хуниорс» и «Америки», информирует Fox Sports Argentina. Ранее сообщалось, что сам Ригони изучает текущую ситуацию в «Ривер Плейт». 26-летний аргентинец перешел в «Зенит» из «Индепендьенте» в августе 2017 года.
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