Энергетика
Бойко заявил, что «Газпром» даёт «Нафтогазу» скидку в 25% от цен в ЕСREGNUM 09:11
Российский «Газпром» готов продавать Украине природный газ по прямым контрактам на 25% дешевле, чем сегодня «Нафтогаз Украины» закупает в Европе.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 10:12, Ашберн
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату
Обновлено вчера в 16:51
Политика
Афганистан признан самой опасной страной мира в 2018 году
Афганистан занял первое место в списке самых опасных стран мира по итогам 2018 года согласно исследованию Института экономики и мира (IEP).
Обновлено в 09:52
Космос
Прорыв: Новое открытие ученых сужает поиск инопланетян
Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде сделали заявление, что их новое открытие сужает поиск инопланетян.
Обновлено вчера в 09:41
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова показал первое фото вышедшего из комы отца
Продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, об этом рассказал его сын.
Обновлено вчера в 06:30
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.
Обновлено вчера в 05:51
Происшествия
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения
Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Общество
Хабиб Нурмагомедов дал оценку ситуации на границе Чечни и Дагестана
Обновлено вчера в 15:19
Происшествия
МВД сообщило о задержании на акции в центре Москвы более 200 человек
Полицейские и сотрудники Росгвардии задержали более 200 человек во время акции в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщила пресс-служба московской полиции.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Чеченского бойца Халидова арестовали в Польше
Польский боец российского происхождения Мамед Халидов арестован по подозрению в легализации краденных автомобилей.
Обновлено в 07:57
Происшествия
В Москве массово минируют парки и станции метро
Представитель экстренных служб проинформировал о проверке, которая проводится после поступления сообщений о минировании 12 станций метро и 11 парков.
Обновлено в 08:47
Политика
Тимошенко рассказала о падении украинской экономики
Обновлено в 01:32
Происшествия
Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности
Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 10:33
Космос
Запуск ракеты Falcon 9 с тремя спутниками RADARSAT Constellation
Обновлено 10 июня в 05:25
Футбол
«Реал» представил Йовича на стадионе
На стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация новичка мадридского «Реала» — сербского нападающего Луки Йовича.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Москалькова оценила задержание Голунова как непрофессиональное
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прокомментировала факт применения силы во время задержания журналиста издания "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 08:41
Гаджеты
Huawei выпустила первый миллион смартфонов с собственной ОС
Китайская компания Huawei выпустила на рынок первую партию смартфонов под управлением операционной системы собственного производства HongMeng.
Обновлено в 01:56
Политика
Часть кандидатов из списка «Слуги народа» отказались баллотироваться в Раду
Два кандидата из списка партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» приняли решение отказаться от участия во внеочередных выборах в украинский парламент.
Обновлено в 08:42
Политика
Из аккаунта Медведева пропали странные сообщения
Из аккаунта премьер-министра России Дмитрия Медведева в твиттере были удалены два странных сообщения, которые пользователи увидели там ранее.
Обновлено в 09:51
Футбол
«Милан» заинтересован в Ловрене
Обновлено в 00:50
Космос
Аномалия обнаружена под самым большим кратером Луны
Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters. Сам кратер овальной формы, шириной 2000 километров.
Обновлено 10 июня в 15:41
Армия и оружие
Литва передала Украине боеприпасы к советскому оружию
Обновлено в 03:49
Происшествия
Вратарь сборной РФ по футболу Лунев устроил пьяный скандал в аэропорту
Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил скандал в аэропорту Внуково с представителем авиакомпании «Россия».
Обновлено в 09:26
Происшествия
Звезду киберспорта нашли мертвой в ванной
Звезда киберспорта Лилия Новикова, известная под псевдонимом Лия, найдена мертвой в ванной своей квартиры в Москве.
Обновлено в 09:46
Общество
В Киеве бизнесмена оштрафовали из-за православного календаря из РФ
В Киеве бизнесмена Сергея Кикенина оштрафовали за популяризацию Дня Победы и "российской" Божией Матери.
Обновлено в 09:46
Здоровье
Москвичей предупредили об опасности поедания мороженого в жару
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал об опасности поедания мороженого в жаркую погоду.
Обновлено в 04:13
Футбол
Американки одержали самую крупную победу в истории чемпионатов мира
Обновлено вчера в 17:19
Кино
Мультсериал про Чипа и Дейла переснимут
Обновлено в 09:55
Энергетика
Мировые цены на нефть упали на 3%
В связи с опасениями инвесторов из-за роста запасов в США цены на нефть снизились на 3%. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:41
Гаджеты
LG представила два геймерских монитора серии UltraGear
Компания LG представила два геймерских монитора серии UltraGear: 27GL850 и 38GL950G.
Обновлено в 06:36
Гаджеты
Huawei отменила выпуск нового ноутбука из-за санкций США
Компании Huawei пришлось перенести запуск новой версии ноутбука Matebook на неопределенный срок, пишет The Information.
Обновлено в 07:14