Бойко заявил, что «Газпром» даёт «Нафтогазу» скидку в 25% от цен в ЕСREGNUM 09:11

Российский «Газпром» готов продавать Украине природный газ по прямым контрактам на 25% дешевле, чем сегодня «Нафтогаз Украины» закупает в Европе.

Бойко заявил, что «Газпром» даёт «Нафтогазу» скидку в 25% от цен в ЕС

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