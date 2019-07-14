Политика

Бойко рассказал о дикой политике Украины в отношениях с РФГазета.Ru 22:10

Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил, что Киев решил придерживаться "дикой" политики в экономических отношениях с Россией, передает РИА "Новости".
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Юрий Анатольевич Бойко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины VIII созыва с 27 ноября 2014 года. Герой Украины. Кандидат на пост Президента Украины на выборах 2019 года.
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