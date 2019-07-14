Политика
Бойко рассказал о дикой политике Украины в отношениях с РФГазета.Ru 22:10
Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил, что Киев решил придерживаться "дикой" политики в экономических отношениях с Россией, передает РИА "Новости".
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Происшествия
В Хабаровске полицейский сбил троих пешеходов
Управлением УМВД по Хабаровску проводит служебную проверку в отношении сотрудника, совершившего на пешеходном переходе наезд на троих пешеходов, один из которых от травм умер, сообщается в релизе пресс-службы регионального УМВД.
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Видеороликом с шокирующими кадрами в своем аккаунте Твиттера поделилась также российская журналистка Юлия Витязева.
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В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина
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Политика
Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией
Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено в 12:56
Транспорт
В Краснодаре прошел митинг против подорожания проезда
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Экономика
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Конгресс США одобрил санкции против суверенного долга РФ
Палата представителей конгресса США одобрила поправки о введении санкций против суверенного долго России, передает C-Span.
Обновлено вчера в 05:32
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На Ростовскую область обрушился сильный дождь с градом
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На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
В столице Грузии на доме ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии установили «табличку позора», которая провисела пару дней.
Обновлено в 02:00
Общество
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В Нью-Йорке начали возобновлять подачу электроэнергии
Подачу электроэнергии потребителям в центре Нью-Йорка начали возобновлять, энергокомпания Con Edison рассчитывает в течение двух часов обеспечить электричеством всех жителей, сообщается в Twitter компании.
Обновлено в 22:36
Политика
Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель
Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.
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Политика
Депутат Рады рассказал о последствиях киевской блокады Крыма
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях киевской блокады Крыма.
Обновлено в 21:58
Гаджеты
«Живое» фото iPhone 11 Max в руках сотрудника Apple
Обновлено в 10:41
Политика
Украинские радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука
Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 11:53
Религия
Мощи святых Петра и Февронии привезут в храм Христа Спасителя
Мощи святых Петра и Февронии доставят из Мурома в Москву, в храм Христа Спасителя, сообщает пресс-служба патриарха Московского и всея Руси.
Обновлено в 08:26
Авто
Названы 10 самых популярных иномарок в России
Обновлено в 10:45
Политика
США объявят на следующей неделе о санкциях против Турции из-за С-400
США планируют объявить введение санкций против Турции в связи с поставками российских ЗРК С-400 в конце следующей недели.
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Ураган «Барри» обрушился на Луизиану
Ураган «Барри» обрушился на берег Луизианы (США). Об этом информирует Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
Обновлено в 15:24
Политика
Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России
Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Происшествия
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено в 16:15
Политика
США и Британия готовят дезинформацию об окружении Путина
Спецслужбы США и Великобритании готовят вброс дезинформации об окружении президента России Владимира Путина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
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Шоу-бизнес
Оксана Федорова показала фигуру в купальнике
Известная модель, телеведущая Оксана Федорова уехала отдыхать в Сочи, где предстала на пляже в купальнике и черной накидке с большим цветком.
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Происшествия
На видео засняли просящего помощи у людей морского дьявола
Морской биолог Монти Холл, который находился на борту лодки и наблюдал за произошедшим, указал, что морской дьявол оставался на месте, пока Джейк три раза нырял, пытаясь снять крючок.
Обновлено в 22:24
Авто
Nissan показал первый тизер нового кросса Juke
Судя по тизеру, новый Juke сохранит «двухэтажную» светотехнику – с узкими ходовыми огнями и указателями поворота сверху, а также с круглыми фарами головного света в бампере снизу.
Обновлено вчера в 16:57
Политика
Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 16:58
Политика
Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве
Обновлено в 07:25
Наука
В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет
На территории современной Бразилии нашли полностью сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет.
Обновлено в 00:16