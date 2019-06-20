Политика
Бойко рассказал о цели визита в РоссиюRT на русском 00:10
Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что приезжал в Москву для решения вопроса о снижении коммунальных тарифов для жителей Украины.
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с чего всё началось
«[Нужно] убрать эту идиотскую схему, когда делают виртуальный реверс: на сто долларов дороже тот же русский газ завозят из Европы по документам, ставят там своих посредников и потом продают людям газ на сто долларов дороже и рассказывают, что слезли с российской газовой иглы», — заявил он в эфире телеканала «112 Украина».Телеканал 360°02:00
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Транспорт
Новый штраф для автомобилистов могут ввести в РФ
«Правительство предлагает ввести штрафы до 2,5 тысяч рублей для тех автомобилистов, которые умудряются проехать по платной дороге, не заплатив за это», — отмечает издание.
Обновлено в 00:20
Здоровье
В выходные в Екатеринбурге пройдет «Субботник против рака»
В Екатеринбурге 22 июня пройдет профилактическая акция «Субботник против рака». Она направлена на диагностику и раннее выявление опухолей.
Обновлено в 01:57
Общество
Нашествие ядовитых пауков зафиксировали в столице
Обновлено в 03:00
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело после жалобы Путину на железную дорогу
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Обновлено вчера в 12:03
Гаджеты
Опубликован сравнительный рендер iPhone 2020 и iPhone XS
Латвийский дизайнер Вениамин Гескин поделился сравнительным изображением, на котором показан самый больший iPhone 2020 года и самый маленький.
Обновлено вчера в 14:56
Общество
Аномальная жара в столице грозит побить столетний рекорд
Аномальная жара в столице угрожает побить столетний рекорд.
Обновлено в 03:14
Экономика
В России хотят пересчитать цены на отопление
Со следующего года в России могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 02:29
Общество
Рекультивация полигона ТБО в Долгопрудном начнется в июле 2019 года
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия
На Маршала Казакова рабочие избили и ограбили прораба стройки
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, накануне, 19 июня, в местную полицию обратился 52-летний мужчина, который рассказал стражам порядка, что на стройке, расположенной в районе дома 58 по улице Маршала Казакова, неизвестные избили 56-летнего прораба.
Обновлено в 03:37
Авто
Кроссовер Haval M6 за 600 тысяч рублей получил новый дизайн
Обновлено в 01:38
Происшествия
В Казахстане разбился АН-2, пилот погиб
Как сообщили в пресс-службе комитета по ЧС МВД республики, пилот самолета погиб, двое членов экипажа с травмами и ожогами госпитализированы в одну из местных больниц.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Во дворе Симферополя нашли головы крокодилов
Прокуратура Киевского района Симферополя проведет проверку по факту обнаружения голов крокодилов в одном из дворов крымской столицы.
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес
Бари Алибасов дал первое после госпитализации интервью
Обновлено вчера в 01:35
Политика
Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
Украинский политик назвал провалом визит Зеленского в Европу
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский политический эксперт и журналист Виталий Портников заявил, что после визита Зеленского в Париж и Берлин заметно изменение стиля западной политики по отношению к Украине и России.
Обновлено в 03:05
Общество
Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину
«В 2019 году предусмотрены мероприятия по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда в Асбестовском городском округе двух многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. 8 Марта, 4 и ул. 8 Марта, 4 А с расселением 17 жилых помещений общей площадью 975,5 кв. м», — сообщили в администрации.
Обновлено вчера в 09:07
Наука
Алмазные детекторы могут помочь физикам в поиске темной материи
Алмазные детекторы должны помочь в поиске темной материи, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 00:29
Футбол
Федун рассказал о причинах увольнения Карреры
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун рассказал о том, что послужило причиной увольнения итальянского тренера Массимо Карреры осенью 2018 года, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 02:36
Происшествия
Экс-главу отдела по борьбе с наркотиками в Раменском задержали за фальсификацию дела
Следствие считает, что полицейский был организатором преступной группы, его действия квалифицированы как превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, фальсификация доказательств, а также незаконное хранение наркотиков без цели сбыта.
Обновлено в 03:11
Политика
Трамп подтвердил намерение встретиться с Путиным на саммите G20
Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News подтвердил, что планирует провести встречи с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Осаке.
Обновлено вчера в 22:17
Армия и оружие
МИД РФ предостерег от развязывания конфликта в Персидском заливе
Москва опасается развязывания нового конфликта в Персидском заливе.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов
По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
Обновлено в 03:19
Политика
Порошенко допустил отказ киевских властей от претензий на Крым
Бывший глава Украины Петр Порошенко допустил отказ киевских властей от претензий на полуостров, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:48
Шоу-бизнес
Агент Гелы Месхи не верит в его развод с Екатериной Климовой
Уже несколько дней в Сети обсуждают бракоразводный процесс актеров Екатерины Климовой и Гелы Месхи.
Обновлено вчера в 10:59
Политика
Помпео обратился к России из-за итогов расследования дела MH17
Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением после оглашения результатов работы международной следственной группы, изучавшей крушение Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 02:14
Футбол
Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки
"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Трое детей попали в больницу из летнего лагеря в Забайкалье
Трое детей, отдыхавших в летнем лагере в Забайкальском крае, госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию.
Обновлено вчера в 22:04