Бойко рассказал о цели визита в РоссиюRT на русском 00:10

с чего всё началось

Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что приезжал в Москву для решения вопроса о снижении коммунальных тарифов для жителей Украины.

Транспорт Новый штраф для автомобилистов могут ввести в РФ «Правительство предлагает ввести штрафы до 2,5 тысяч рублей для тех автомобилистов, которые умудряются проехать по платной дороге, не заплатив за это», — отмечает издание.

Здоровье В выходные в Екатеринбурге пройдет «Субботник против рака» В Екатеринбурге 22 июня пройдет профилактическая акция «Субботник против рака». Она направлена на диагностику и раннее выявление опухолей.

Гаджеты Опубликован сравнительный рендер iPhone 2020 и iPhone XS Латвийский дизайнер Вениамин Гескин поделился сравнительным изображением, на котором показан самый больший iPhone 2020 года и самый маленький.

Экономика В России хотят пересчитать цены на отопление Со следующего года в России могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.

Происшествия На Маршала Казакова рабочие избили и ограбили прораба стройки Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, накануне, 19 июня, в местную полицию обратился 52-летний мужчина, который рассказал стражам порядка, что на стройке, расположенной в районе дома 58 по улице Маршала Казакова, неизвестные избили 56-летнего прораба.

Происшествия В Казахстане разбился АН-2, пилот погиб Как сообщили в пресс-службе комитета по ЧС МВД республики, пилот самолета погиб, двое членов экипажа с травмами и ожогами госпитализированы в одну из местных больниц.

Происшествия Во дворе Симферополя нашли головы крокодилов Прокуратура Киевского района Симферополя проведет проверку по факту обнаружения голов крокодилов в одном из дворов крымской столицы.

Политика Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.

Политика Украинский политик назвал провалом визит Зеленского в Европу Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский политический эксперт и журналист Виталий Портников заявил, что после визита Зеленского в Париж и Берлин заметно изменение стиля западной политики по отношению к Украине и России.

Общество Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину «В 2019 году предусмотрены мероприятия по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда в Асбестовском городском округе двух многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. 8 Марта, 4 и ул. 8 Марта, 4 А с расселением 17 жилых помещений общей площадью 975,5 кв. м», — сообщили в администрации.

Наука Алмазные детекторы могут помочь физикам в поиске темной материи Алмазные детекторы должны помочь в поиске темной материи, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Футбол Федун рассказал о причинах увольнения Карреры Владелец московского "Спартака" Леонид Федун рассказал о том, что послужило причиной увольнения итальянского тренера Массимо Карреры осенью 2018 года, передает "Чемпионат.com".

Происшествия Экс-главу отдела по борьбе с наркотиками в Раменском задержали за фальсификацию дела Следствие считает, что полицейский был организатором преступной группы, его действия квалифицированы как превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, фальсификация доказательств, а также незаконное хранение наркотиков без цели сбыта.

Политика Трамп подтвердил намерение встретиться с Путиным на саммите G20 Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News подтвердил, что планирует провести встречи с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Осаке.

Происшествия Избитый в Черкассах украинский журналист умер Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.

Происшествия Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.

Политика Порошенко допустил отказ киевских властей от претензий на Крым Бывший глава Украины Петр Порошенко допустил отказ киевских властей от претензий на полуостров, передает РИА Новости.

Шоу-бизнес Агент Гелы Месхи не верит в его развод с Екатериной Климовой Уже несколько дней в Сети обсуждают бракоразводный процесс актеров Екатерины Климовой и Гелы Месхи.

Политика Помпео обратился к России из-за итогов расследования дела MH17 Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением после оглашения результатов работы международной следственной группы, изучавшей крушение Boeing в Донбассе в 2014 году.

Футбол Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки "Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.