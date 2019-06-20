Бойко рассказал о цели визита в РоссиюRT на русском 00:10

с чего всё началось

Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что приезжал в Москву для решения вопроса о снижении коммунальных тарифов для жителей Украины.

Бойко рассказал о цели визита в Россию

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