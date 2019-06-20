Политика
Бойко рассказал о цели визита в РоссиюRT на русском 00:10
Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что приезжал в Москву для решения вопроса о снижении коммунальных тарифов для жителей Украины.
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с чего всё началось
«[Нужно] убрать эту идиотскую схему, когда делают виртуальный реверс: на сто долларов дороже тот же русский газ завозят из Европы по документам, ставят там своих посредников и потом продают людям газ на сто долларов дороже и рассказывают, что слезли с российской газовой иглы», — заявил он в эфире телеканала «112 Украина».Телеканал 360°02:00
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