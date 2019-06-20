Бойко рассказал о цели визита в РоссиюRT на русском 00:10

с чего всё началось

Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что приезжал в Москву для решения вопроса о снижении коммунальных тарифов для жителей Украины.

Бойко рассказал о цели визита в Россию

Политика Путин назвал безобразием кадры с завалами мусора на «Прямой линии» Президент России Владимир Путин назвал безобразием кадры с заброшенными мусорными баками, продемонстрированные в ходе «Прямой линии».

Политика В Москве идет второй час «прямой линии» Владимира Путина В ходе прямой линии Путину продемонстрировали фотографии из Ростовской, Нижегородской и Свердловской областей, на которых были запечатлены горы мусора.

Наука Новая система позволяет управлять роботом «силой мысли» Разработчики Университета Кассино и Южного Лацио представили систему, позволяющую использовать «силу мысли» для управления роботом.

Политика Путин ответил на критику «Единой России» и напомнил об ужасах 1990-х Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал вопрос о политическом курсе «банды патриотов во главе "Единой Россией"».

Происшествия СК проверяет жалобу орловской учительницы Путину на низкую зарплату Следственные органы начали проверку по обращению учителя из Орла на «прямую линию» президента Владимира Путина 20 июня — женщина рассказала о крайне низкой зарплате.

Футбол Черчесов и Дзюба присутствуют на «Прямой линии» с Путиным Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и капитан команды Артем Дзюба посетили "Прямую линию" с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Армия и оружие Минобороны намерено инвестировать более 18 млрд рублей в Сахалин Министерство обороны России намерено в течение пяти лет выделить более 18 млрд рублей на развитие и строительство военной инфраструктуры на Сахалине.

Армия и оружие Минобороны Японии обвинило Россию в нарушении воздушных границ Минобороны Японии заявило о нарушении воздушного пространства страны российским бомбардировщиком в районе южной префектуры Окинава и острова Хатидзё в Филиппинском море.

Происшествия Пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за проблем с закрылками Вылетевший в Санкт-Петербург пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за технических проблем, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах управления воздушным движением полуострова.

Экономика РБК узнал о подготовке контуров новой пенсионной системы Согласно законопроекту участнику системы при достижении пенсионного возраста либо после 30 лет с момента первого взноса назначается пожизненная негосударственная пенсия.

Политика Путин: Кудрин дрейфует в сторону Глазьева Отвечая на вопрос пользователя "ВКонтакте" про командную экономику, президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, пошутил, что в России практически уже не осталось "экономистов из 90-х".

Общество Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям Крупнейшие объединения российских и иностранных предпринимателей обратились в Верховный суд (ВС) с просьбой не отменять срок давности по делам об уклонении от налогов.

Происшествия Следствие попросило арестовать бизнесмена Бойко-Великого Следствие попросило арестовать фигурантов дела о хищениях средств банка «Кредит-Экспресс», в том числе бизнесмена Василия Бойко-Великого.

Общество Формат сдачи ЕГЭ планируют изменить По информации издания "Известия", сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в ближайшем будущем может измениться.

Политика Путин ответил на вопрос о заключенных россиянах на Украине Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о заключенных россиянах и украинцах.

Общество СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки Разработанными изменениями в Уголовный кодекс вводятся новые статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за врачебные ошибки.

Политика Путин назвал главный способ решения проблемы снижения уровня жизни Увеличение производительности труда и развитие экономики станут главными условиями для повышения уровня жизни в России.

Авто Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.