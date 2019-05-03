Политика

Бойко раскритиковал слова Зеленского об общем между Россией и УкраинойИзвестия 16:16

Ранее 2 мая Зеленский заявил, что после присоединения Крыма к РФ и конфликта в Донбассе у России и Украины якобы не осталось ничего общего, кроме границы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зеленского обвинили в повторении ошибок Порошенко

Взгляд.ру15:35

Бойко раскритиковал Зеленского за слова о границе с Россией

Комсомольская правда16:57

Оппозиция в Раде назвала заявление Зеленского о границе с РФ повторением ошибок Порошенко

ТАСС16:31

Бойко раскритиковал слова Зеленского об общем между Россией и Украиной

Известия16:16

Оппозиционер Бойко раскритиковал слова Зеленского о связях РФ и Украины

Московский Комсомолец17:47

Бойко оценил слова Зеленского об «общем» между Украиной и Россией

RT на русском15:16

«Повторение ошибок Порошенко»: Бойко о словах Зеленского про РФ

Газета.Ru15:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 21:26, Ашберн
Кино

Новый фильм Ларисы Садиловой будет показан на Каннском фестивале

"Каннский фестиваль впервые принимает российского режиссера Ларису Садилову, но это уже седьмой фильм в ее творческой биографии", - отметили в пресс-службе фестиваля.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Заставившую ребенка целовать землю воспитателя уволят

В сети появилось видео, на котором женщина издевается над ребенком и на глазах у других детей и взрослых заставляет его встать на колени и целовать землю.
Обновлено вчера в 17:28
Экономика

Россию назвали лидером по закупкам золота в 2019 году

Мировые центробанки побили шестилетний рекорд по закупкам золота за первую четверть года, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (WGC).
Обновлено в 18:04
Происшествия

Пожар на складе в Петербурге локализован

Обновлено в 20:56
Происшествия

В МЧС назвали поджог основной версией пожара в ТЦ в Иркутске

Обновлено в 14:45
Технологии

Microsoft анонсировала новые технологии для ИИ и «интернета вещей»

Корпорация Microsoft анонсировала выпуск ряда технологических решений для корпоративных клиентов и программистов искусственного интеллекта и «интернета вещей» (IoT, Internet of Things).
Обновлено в 21:10
Путешествия

Федор Конюхов прервал путь к мысу Горн из-за встречного ветра

Обновлено в 14:06
Политика

Депутат Рады назвал трагедию в Одессе «Днем победы»

Обновлено в 19:09
Энергетика

Wintershall и Dea Михаила Фридмана завершили сделку по слиянию

О намерении объединить нефтегазовые активы концерна BASF, которому принадлежит Wintershall, и LetterOne Михаила Фридмана объявили в конце 2017 года.
Обновлено в 03:18
Политика

Климкин предложил украинский аналог акции «Бессмертный полк»

Обновлено в 17:53
Футбол

«Айнтрахт» примет «Челси» в полуфинале Лиги Европы

Франкфуртский «Айнтрахт» и лондонский «Челси» сыграют в первом полуфинальном матче Лиги Европы.
Обновлено в 05:33
Космос

Появилось видео столкновения Луны с метеоритом

Испанские астрономы презентовали научную работу, в которой содержится разбор столкновения метеорита в середине зимы 2015 года с Луной.
Обновлено в 05:27
Игры

В США набор Valve Index VR был распродан за 30 минут

Обновлено в 16:12
Общество

В России нашли георгиевские ленточки со свастикой

В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
Происшествия

В США трех подростков обвинили в подготовке взрыва в школе

В штате Нью-Йорк трем 16-летним подросткам предъявлены обвинения в сговоре и подготовке взрыва в школе.
Обновлено в 20:34
Происшествия

Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту Шереметьево

Грузовой автомобиль вспомогательных служб аэропорта Шереметьево по неустановленной пока причине въехал в припаркованный Boeing компании Nordwind Airlines.
Обновлено в 14:02
Баскетбол

Неудачная попытка Кармело Энтони заиграть в «Хьюстоне» – в новой серии Game of Zones

В новой серии рассказывается о неудачной попытке Кармело Энтони заиграть в составе «Рокетс».
Обновлено в 17:47
Шоу-бизнес

Глафира Тарханова удивила новым имиджем

Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес

Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия

Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия, об этом артист написал в своем Instagram.
Обновлено в 19:11
Происшествия

В Москве мужчина ранил четырех человек из ружья

Конфликт со стрельбой из помпового ружья произошел в Москве, четыре человека ранены, подозреваемый задержан, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 07:38
Энергетика

Эксперты не ожидают удорожания бензина в РФ в майские праздники, хотя спрос может подрасти

Потребление бензина в России, обычно минимальное во время майских праздников, в этом году не будет снижаться и даже может немного вырасти, однако это не приведет к росту розничных цен, т.к. они ограничены соглашениями нефтяников с властями, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 20:15
Политика

Министр обороны Сербии заявил, что Сербия устала от ЕС

Фото: joinfo.ua Министр обороны Сербии, выступая сегодня в прямом эфире телеканала TV Pink заявил, что Сербия устала от Евросоюза, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:49
Политика

Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной

Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено в 14:57
Кино

Умер сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» актер

В США скончался актер Питер Мейхью. Он сыграл роль Чубакки в «Звездных войнах».
Обновлено в 19:03
Политика

Военный советник Зеленского: Донбасс вернется через 5 лет

Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль через пять лет.
Обновлено в 06:28
Авто

FAW вывел на рынок седан Hongqi H5 — «убийцу» Mazda 6

Китайский автопроизводитель FAW начал продажи обновлённого седана премиум-класса Hongqi H5, способного составить серьезную конкуренцию такой "раскрученной" модели, как Mazda 6.
Обновлено вчера в 12:14
Происшествия

Россиянин ударил жену прокурора и поплатился

Дачник из Ленинградской области ударил жену местного прокурора, после чего попал в больницу с ранением. Об этом сообщает издание 47.ru.
Обновлено в 20:57
Политика

Кикабидзе рассказал, чего ждет от Зеленского

Советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе обратился к Владимиру Зеленскому после победы политика на выборах президента Украины, прошедших в апреле.
Обновлено в 12:52
Происшествия

Полиция Японии начала расследование незаконного появления дронов

Японская полиция приступила к расследованию инцидентов с противозаконным появлением беспилотных летательных аппаратов.
Обновлено в 21:00
Армия и оружие

Украинские военные вернули 24 километра Донбасса

Обновлено в 04:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Юрий Анатольевич Бойко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины VIII созыва с 27 ноября 2014 года. Герой Украины. Кандидат на пост Президента Украины на выборах 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное