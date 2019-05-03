Политика
Бойко раскритиковал слова Зеленского об общем между Россией и УкраинойИзвестия 16:16
Ранее 2 мая Зеленский заявил, что после присоединения Крыма к РФ и конфликта в Донбассе у России и Украины якобы не осталось ничего общего, кроме границы.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 21:26, Ашберн
Кино
Новый фильм Ларисы Садиловой будет показан на Каннском фестивале
"Каннский фестиваль впервые принимает российского режиссера Ларису Садилову, но это уже седьмой фильм в ее творческой биографии", - отметили в пресс-службе фестиваля.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Заставившую ребенка целовать землю воспитателя уволят
В сети появилось видео, на котором женщина издевается над ребенком и на глазах у других детей и взрослых заставляет его встать на колени и целовать землю.
Обновлено вчера в 17:28
Экономика
Россию назвали лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировые центробанки побили шестилетний рекорд по закупкам золота за первую четверть года, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (WGC).
Обновлено в 18:04
Происшествия
Пожар на складе в Петербурге локализован
Обновлено в 20:56
Технологии
Microsoft анонсировала новые технологии для ИИ и «интернета вещей»
Корпорация Microsoft анонсировала выпуск ряда технологических решений для корпоративных клиентов и программистов искусственного интеллекта и «интернета вещей» (IoT, Internet of Things).
Обновлено в 21:10
Политика
Депутат Рады назвал трагедию в Одессе «Днем победы»
Обновлено в 19:09
Энергетика
Wintershall и Dea Михаила Фридмана завершили сделку по слиянию
О намерении объединить нефтегазовые активы концерна BASF, которому принадлежит Wintershall, и LetterOne Михаила Фридмана объявили в конце 2017 года.
Обновлено в 03:18
Политика
Климкин предложил украинский аналог акции «Бессмертный полк»
Обновлено в 17:53
Футбол
«Айнтрахт» примет «Челси» в полуфинале Лиги Европы
Франкфуртский «Айнтрахт» и лондонский «Челси» сыграют в первом полуфинальном матче Лиги Европы.
Обновлено в 05:33
Космос
Появилось видео столкновения Луны с метеоритом
Испанские астрономы презентовали научную работу, в которой содержится разбор столкновения метеорита в середине зимы 2015 года с Луной.
Обновлено в 05:27
Игры
В США набор Valve Index VR был распродан за 30 минут
Обновлено в 16:12
Общество
В России нашли георгиевские ленточки со свастикой
В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
Происшествия
В США трех подростков обвинили в подготовке взрыва в школе
В штате Нью-Йорк трем 16-летним подросткам предъявлены обвинения в сговоре и подготовке взрыва в школе.
Обновлено в 20:34
Происшествия
Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту Шереметьево
Грузовой автомобиль вспомогательных служб аэропорта Шереметьево по неустановленной пока причине въехал в припаркованный Boeing компании Nordwind Airlines.
Обновлено в 14:02
Баскетбол
Неудачная попытка Кармело Энтони заиграть в «Хьюстоне» – в новой серии Game of Zones
В новой серии рассказывается о неудачной попытке Кармело Энтони заиграть в составе «Рокетс».
Обновлено в 17:47
Шоу-бизнес
Глафира Тарханова удивила новым имиджем
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия
Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия, об этом артист написал в своем Instagram.
Обновлено в 19:11
Происшествия
В Москве мужчина ранил четырех человек из ружья
Конфликт со стрельбой из помпового ружья произошел в Москве, четыре человека ранены, подозреваемый задержан, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 07:38
Энергетика
Эксперты не ожидают удорожания бензина в РФ в майские праздники, хотя спрос может подрасти
Потребление бензина в России, обычно минимальное во время майских праздников, в этом году не будет снижаться и даже может немного вырасти, однако это не приведет к росту розничных цен, т.к. они ограничены соглашениями нефтяников с властями, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 20:15
Политика
Министр обороны Сербии заявил, что Сербия устала от ЕС
Фото: joinfo.ua Министр обороны Сербии, выступая сегодня в прямом эфире телеканала TV Pink заявил, что Сербия устала от Евросоюза, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:49
Политика
Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной
Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено в 14:57
Кино
Умер сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» актер
В США скончался актер Питер Мейхью. Он сыграл роль Чубакки в «Звездных войнах».
Обновлено в 19:03
Политика
Военный советник Зеленского: Донбасс вернется через 5 лет
Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль через пять лет.
Обновлено в 06:28
Авто
FAW вывел на рынок седан Hongqi H5 — «убийцу» Mazda 6
Китайский автопроизводитель FAW начал продажи обновлённого седана премиум-класса Hongqi H5, способного составить серьезную конкуренцию такой "раскрученной" модели, как Mazda 6.
Обновлено вчера в 12:14
Происшествия
Россиянин ударил жену прокурора и поплатился
Дачник из Ленинградской области ударил жену местного прокурора, после чего попал в больницу с ранением. Об этом сообщает издание 47.ru.
Обновлено в 20:57
Политика
Кикабидзе рассказал, чего ждет от Зеленского
Советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе обратился к Владимиру Зеленскому после победы политика на выборах президента Украины, прошедших в апреле.
Обновлено в 12:52
Происшествия
Полиция Японии начала расследование незаконного появления дронов
Японская полиция приступила к расследованию инцидентов с противозаконным появлением беспилотных летательных аппаратов.
Обновлено в 21:00
Армия и оружие
Украинские военные вернули 24 километра Донбасса
Обновлено в 04:29