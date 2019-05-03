Бойко раскритиковал слова Зеленского об общем между Россией и УкраинойИзвестия 16:16

Ранее 2 мая Зеленский заявил, что после присоединения Крыма к РФ и конфликта в Донбассе у России и Украины якобы не осталось ничего общего, кроме границы.

Бойко раскритиковал слова Зеленского об общем между Россией и Украиной

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