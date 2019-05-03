Бойко раскритиковал слова Зеленского об общем между Россией и УкраинойИзвестия 16:16

Это повторение ошибок уходящего режима, который сделал разрыв украино-российских связей основой своей политической доктрины. Этот безответственный курс ведет в политический тупик.

Ранее 2 мая Зеленский заявил, что после присоединения Крыма к РФ и конфликта в Донбассе у России и Украины якобы не осталось ничего общего, кроме границы.

Бойко раскритиковал слова Зеленского об общем между Россией и Украиной

Гаджеты Дешевле большинства флагманов. Цену Honor V20 снизили до $400 Флагманский смартфон Honor V20, оснащенный однокристальной системой Kirin 980, врезанной в экран фронтальной и достойной тройной основной камерой, был представлен в конце прошлого года.

Политика Помпео заявил о «сотнях россиян» в силовых структурах Венесуэлы В силовых структурах Венесуэлы работают «сотни россиян, если не больше» и «тысячи кубинцев», заявил в интервью журналисту Бену Шапиро госсекретарь США Майк Помпео.

Происшествия В Мексике нашли мертвой бывшую «Мисс Уругвай» Экс-победительница конкурса "Мисс Уругвай" 2006 года Фатими Давила найдена в четверг мертвой в одном из отелей мексиканской столицы, сообщает портал Universal.

Шоу-бизнес Почему юморист Евгений Петросян срочно покинул Россию Знаменитый юморист Евгений Петросян заявил, что устал от вранья и слухов по поводу его личной жизни и решил улететь из России.

Музыка Выступление Самбурской вырезали из эфира Первого канала Первый канал вырезал из эфира выступление певицы и актрисы Настасьи Самбурской на премии «Шансон года».

Происшествия Россиянин ударил жену прокурора и поплатился Дачник из Ленинградской области ударил жену местного прокурора, после чего попал в больницу с ранением. Об этом сообщает издание 47.ru.

Происшествия Суд освободил обвиняемую в убийстве брата Ким Чен Ына Малайзийский суд освободил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг, которая была одной из фигуранток дела об убийстве Ким Чен Нама, сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Армия и оружие В ДНР назвали потери Украины в Донбассе за год С начала действия так называемой украинской операции объединенных сил в Донбассе ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 1 тыс. военных, сообщил 2 мая начальник управления народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Игры Город в Челябинской области превратили в легендарную игру GTA Серию видеоигр GTA поневоле знают даже те, кто никогда не садился играть.

Кино Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.

Армия и оружие В Алеппо открылся завод по сборке холодильников Завод по сборке домашних холодильников открылся в сирийском городе Алеппо, предприятие производит 20 холодильников в день.

Баскетбол «Филадельфия» переиграла «Торонто» и вышла вперед в серии "Филадельфия" выиграла у "Торонто" в третьем матче 1/4 финала НБА (116:95). "Сиксерс" вышел вперед в серии - 2-1.

Хоккей «Бостон» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с «Коламбусом» Счет в серии до четырех побед стал равным - 2-2. Следующая встреча состоится в ночь на 5 мая в Бостоне.

Общество В России нашли георгиевские ленточки со свастикой В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.

Происшествия Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе Украинские националисты из "Национального корпуса" начали "марш украинского порядка", приуроченный к пятой годовщине трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, когда в пожаре погибли 48 человек.

Гаджеты Google наняла три команды дизайнеров для создания следующих Pixel Насколько известно, каждая команда не общается между собой и они создают внешность смартфонов отдельно друг от друга.

Здоровье Ученые назвали спасающий от ожирения повседневный продукт Регулярное потребление риса может защитить от ожирения, считают японские ученые.

Космос Появилось видео столкновения Луны с метеоритом Испанские астрономы презентовали научную работу, в которой содержится разбор столкновения метеорита в середине зимы 2015 года с Луной.